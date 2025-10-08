Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Airbus A320 стал самым продаваемым реактивным самолетом в истории

Airbus A320 / © Airbus

Спустя четыре десятилетия ожесточенного соперничества Airbus вырвался вперед. Семейство узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов A320 достигло отметки в 12 260 поставок, обогнав легендарный Boeing 737 и став самым производимым коммерческим реактивным самолетом всех времен.

Историческая победа состоялась с передачей нового A320neo авиакомпании Flynas из Саудовской Аравии. Для лоукостера это уже шестой самолет этой модели, полученный с начала года, из 65 заказанных.

Airbus и раньше лидировал по годовому объему поставок, но именно этот рубеж подвел черту под сорокалетней трансатлантической борьбой за рынок узкофюзеляжных лайнеров.

Boeing десятилетиями удерживал преимущество, однако череда кризисов — начиная с катастроф двух 737 MAX в 2018–2019 годах — серьезно пошатнула доверие к компании и замедлила темпы производства.

Airbus же не сбавляет обороты: открывает новые сборочные линии в США и Китае, укрепляет цепочки поставок и предлагает авиакомпаниям надежный, экономичный и востребованный самолет — особенно в бюджетном сегменте.