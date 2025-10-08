Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Airbus A320 стал самым продаваемым реактивным самолетом в истории
Европейский концерн Airbus преодолел важнейший коммерческий рубеж: семейство его самолетов A320 обошло Boeing 737, став самым поставляемым реактивным лайнером в истории авиации.
Спустя четыре десятилетия ожесточенного соперничества Airbus вырвался вперед. Семейство узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов A320 достигло отметки в 12 260 поставок, обогнав легендарный Boeing 737 и став самым производимым коммерческим реактивным самолетом всех времен.
Историческая победа состоялась с передачей нового A320neo авиакомпании Flynas из Саудовской Аравии. Для лоукостера это уже шестой самолет этой модели, полученный с начала года, из 65 заказанных.
Airbus и раньше лидировал по годовому объему поставок, но именно этот рубеж подвел черту под сорокалетней трансатлантической борьбой за рынок узкофюзеляжных лайнеров.
Boeing десятилетиями удерживал преимущество, однако череда кризисов — начиная с катастроф двух 737 MAX в 2018–2019 годах — серьезно пошатнула доверие к компании и замедлила темпы производства.
Airbus же не сбавляет обороты: открывает новые сборочные линии в США и Китае, укрепляет цепочки поставок и предлагает авиакомпаниям надежный, экономичный и востребованный самолет — особенно в бюджетном сегменте.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
В 1970-х американские астронавты привезли с Луны сотни килограммов образцов, часть из которых поместили в инертный газ на хранение вплоть до появления новых геохимических методов исследования. Теперь ученые извлекли один из образцов и нашли в нем аномалию по изотопам серы, вызывающую вопросы о прошлом земного спутника.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
