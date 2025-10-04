Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Марк Цукерберг строит центр ИИ размером с 70 футбольных полей
В штате Луизиана компания Meta строит дата-центр искусственного интеллекта площадью 4 миллиона квадратных футов (371 600 квадратных метров). Это примерно 70 футбольных полей.
Как сообщает Reuters, в декабре 2024 года Meta* объявила о строительстве дата-центра в приходе Ричленд штата Луизиана. На дата-центр, размером с 70 футбольных полей, компания потратит 10 миллиардов долларов.
AP отмечает, для работы дата-центра необходимо построить инфраструктуру стоимостью более 3 миллиардов долларов. Противники строительства опасаются, что у жителей вырастут цены на электроэнергию и они могут столкнуться с нехваткой воды.
По данным WIRED, летом 2025 года Комиссия по коммунальным услугам Луизианы поддержала ускоренное строительство трех газовых турбин, которые будут обеспечивать работу дата-центра. Управлять турбинами будет компания Entergy Louisiana.
В Entergy утверждают, что Meta* напрямую оплачивает инфраструктуру, нужную для подключения и обслуживания объекта. По словам представителей энергетической компании, благодаря приходу технологического гиганта, расходы клиентов на модернизацию сетевой устойчивости снизятся примерно на 10%. Уменьшатся и дополнительные платежи за восстановление после штормов. Entergy обещает, что благодаря строительству дата-центра счета людей уменьшатся.
В Meta* обещают, что благодаря строительству дата-центра жители получат 500 новых рабочих мест. По разным оценкам, появится от одной до пяти тысяч косвенных рабочих мест.
Несмотря на обещания, критики проекта опасаются, что новый центр искусственного интеллекта негативно повлияет на жителей. Когда аналогичный центр появился в штате Джорджия, люди стали жаловаться на проблемы с водоснабжением.
В Meta* заявили, что центр не использует грунтовые воды, при этом местные жители получают воду из скважин. Маловероятно, что работа объекта влияет на их водоснабжение. Это подтверждено независимой экспертизой. Представитель Meta* не отрицал, что центры обработки данных используют большое количество воды, но заявил, что компания предприняла шаги, обеспечивающие устойчивость.
* Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Доставку астронавтов на Луну быстрее китайцев предложили возложить не на SpaceX с 500 запусками на земную орбиту в портфолио, а на другую компанию. Общее число ее орбитальных запусков за четверть века существования — один.
Миссия NASA DART завершилась не так, как планировали ученые, показав, насколько сложными могут быть последствия космического столкновения. Удар по астероиду Диморфу прошел успешно, но его орбита продолжала меняться еще месяц, хотя астрономы ожидали иного. Загадку пытались разгадать исследователи из Франции.
Много лет считалось, что облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и воды в них присутствует ничтожно мало. Такая картина сложилась во многом на основе данных зонда «Пионер-Венера», который пролетел через атмосферу планеты в 1978 году. Теперь выясняется, что эти данные были неверно интерпретированы.
Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.
Если гипотетическая внеземная цивилизация живет возле очень старой и потому очень горячей звезды, она могла бы спасти свою планету от перегрева с помощью защитной астроинженерной конструкции. Астрофизики рассказали, как ее можно будет обнаружить с помощью новой обсерватории.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Ад вечного дня: как не родившаяся звезда оказалась горячее Солнца
«Чтобы летать, нужны мозги». Разговор за жизнь с энтомологом Алексеем Полиловым
Цезарь. Галлы. Пирамиды. Тест по истории Древнего мира от Naked Science
Научно-фантастический короткометражный сериал «Атропа» (7 серий)
«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым
Афродиты и троглодиты: кто такие палеолитические Венеры
Откуда приходят самые загадочные радиосигналы Вселенной?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии