Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 октября, 13:23
Рейтинг: +71
Посты: 178

Марк Цукерберг строит центр ИИ размером с 70 футбольных полей

В штате Луизиана компания Meta строит дата-центр искусственного интеллекта площадью 4 миллиона квадратных футов (371 600 квадратных метров). Это примерно 70 футбольных полей.

# Meta
# искусственный интеллект
# технологии
# экология
# экономика
Марк Цукерберг / © AFP
Марк Цукерберг / © AFP

Как сообщает Reuters, в декабре 2024 года Meta* объявила о строительстве дата-центра в приходе Ричленд штата Луизиана. На дата-центр, размером с 70 футбольных полей, компания потратит 10 миллиардов долларов.

AP отмечает, для работы дата-центра необходимо построить инфраструктуру стоимостью более 3 миллиардов долларов. Противники строительства опасаются, что у жителей вырастут цены на электроэнергию и они могут столкнуться с нехваткой воды.

По данным WIRED, летом 2025 года Комиссия по коммунальным услугам Луизианы поддержала ускоренное строительство трех газовых турбин, которые будут обеспечивать работу дата-центра. Управлять турбинами будет компания Entergy Louisiana.

В Entergy утверждают, что Meta* напрямую оплачивает инфраструктуру, нужную для подключения и обслуживания объекта. По словам представителей энергетической компании, благодаря приходу технологического гиганта, расходы клиентов на модернизацию сетевой устойчивости снизятся примерно на 10%. Уменьшатся и дополнительные платежи за восстановление после штормов. Entergy обещает, что благодаря строительству дата-центра счета людей уменьшатся.

В Meta* обещают, что благодаря строительству дата-центра жители получат 500 новых рабочих мест. По разным оценкам, появится от одной до пяти тысяч косвенных рабочих мест.

Несмотря на обещания, критики проекта опасаются, что новый центр искусственного интеллекта негативно повлияет на жителей. Когда аналогичный центр появился в штате Джорджия, люди стали жаловаться на проблемы с водоснабжением.

В Meta* заявили, что центр не использует грунтовые воды, при этом местные жители получают воду из скважин. Маловероятно, что работа объекта влияет на их водоснабжение. Это подтверждено независимой экспертизой. Представитель Meta* не отрицал, что центры обработки данных используют большое количество воды, но заявил, что компания предприняла шаги, обеспечивающие устойчивость.

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

