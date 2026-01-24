Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самые развитые железнодорожные системы в мире

На инфографиках наглядно показано, насколько развит железнодорожный транспорт в десяти городах мира.

Железнодорожная система Токио / © Jacek Gebors, OpenStreetMap contributors

Железнодорожная система — один из важнейших элементов городской инфраструктуры. Такой транспорт позволяет большому числу пассажиров перемещаться по городу.

Железнодорожная система включает не только электрички и метро, но и трамваи. Поезда и трамваи передвигаются по выделенным путям. Это помогает избежать пробок и сократить время в пути.

Железнодорожный транспорт, хотя и наносит вред окружающеи среде, но его воздействие на экологию значительно ниже, чем у автомобильного транспорта.

Согласно исследованию Alstom и Carbone 4, при одинаковой пропускной способности трамвай за 30 лет выбрасывает примерно в два раза меньше углекислого газа, чем система скоростного автобусного транспорта на дизельных автобусах.

Железнодорожная система Лондона / © Jacek Gebors, OpenStreetMap contributors

Железнодорожная система Лиссабона / © Jacek Gebors, OpenStreetMap contributors

Железнодорожная система Бостона / © Jacek Gebors, OpenStreetMap contributors

Железнодорожная система Парижа / © Jacek Gebors, OpenStreetMap contributors

Железнодорожная система Мельбурна / © Jacek Gebors, OpenStreetMap contributors

Железнодорожная система Барселоны / © Jacek Gebors, OpenStreetMap contributors

Железнодорожная система Берлина / © Jacek Gebors, OpenStreetMap contributors

Железнодорожная система Амстердама / © Jacek Gebors, OpenStreetMap contributors

Железнодорожная система Пекина / © Jacek Gebors, OpenStreetMap contributors