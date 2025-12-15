Слушатели узнают, как лишайники выживают в открытом космосе.

Лишайники в космосе: от полетов на орбиту до колонизации Марса

О мероприятии

Лишайник — это симбиотическая ассоциация, состоящая из грибов, водорослей и бактерий. Слаженная работа всех этих организмов обеспечивает симбиозу невероятную выживаемость. Именно поэтому лишайники нередко становятся объектом космических исследований.

Лихенолог, младший научный сотрудник Ботанического института им. В. Л. Комарова Жанна Жолобова расскажет, как лишайники выживают в открытом космосе и помогут ли они людям однажды колонизировать Марс.

Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 16:00 Бесплатно