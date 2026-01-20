Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
В Чехии запечатлели редкую лесную кошку, которую считали вымершей
На протяжении десятилетий европейскую лесную кошку (Felis silvestris) считали вымершей во многих регионах Европы. Сегодня же, благодаря фотоловушкам, натуралистам и новым методам исследований, эта «кошка-призрак» вновь оказалась в центре внимания ученых — после того как ее начали фиксировать в лесах Европы.
Недавно фотографу дикой природы Владимиру Чеху удалось запечатлеть этого зверя в Доуповских горах Чехии, соорудив самодельные фотоловушки.
По словам зоолога Ярмилы Кроеровой из Академии наук Чехии, до XVIII века лесная кошка была широко распространена по всей стране. Интенсивное преследование и изменения ландшафта привели к ее исчезновению. Последний достоверно подтвержденный случай относится к 1952 году, когда животное было убито. Лишь в 2011 году ее присутствие вновь удалось зафиксировать — случайно, с помощью камеры, установленной для наблюдения за рысями.
Изучение этого вида остается крайне сложным. Сходство с домашними кошками часто приводит к ошибкам в идентификации. В Италии эксперт Андреа Сфорци ведет базу данных примерно из 1600 фотографий и видеозаписей лесной кошки, собранных учеными и любителями. Он отмечает, что в некоторых районах, особенно в северных Апеннинах, численность вида растет благодаря природоохранным законам, принятым в конце XX века.
Однако серьезной угрозой остается скрещивание с домашними кошками, приводящее к появлению гибридов и повышающее риск распространения заболеваний. Точное определение «чистоты» вида требует генетического анализа, который трудно провести: дикие кошки редко оставляют пригодную для ДНК шерсть. В 2025 году чешские исследователи достигли еще одной важной вехи — впервые отловили самца лесной кошки и оснастили его GPS-ошейником. Полученные данные показали, что ареал этих животных значительно шире, чем считалось ранее, и что лесная кошка — не только лесной вид, а обитатель мозаичного ландшафта, включающего леса, луга и пастбища.
Возвращение этого вида — история на стыке науки, фотографии и социальных изменений. По мере того как люди покидают горные районы, природа вновь обретает пространство. И тихо, почти незаметно, этот маленький зверь возвращается в леса Европы.
Израильские специалисты выяснили, что для гарантированного выигрыша в онлайн-шахматах достаточно получить помощь специальной компьютерной программы всего в трех ключевых моментах игры. Этот метод настолько изощрен, что современные автоматические системы защиты могут пропустить его, списав гениальные ходы на внезапное озарение игрока. В мире, где ежедневно закрывают тысячи аккаунтов игроков в шахматы за нечестную игру, возникает новая, более сложная для обнаружения угроза — избирательное читерство.
Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
