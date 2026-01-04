Существует ли максимальная температура? 

Roman Markin
#звезды
#температура
#физика
4 января, 11:05
Алексей Тимошенко
эксперт

Температура — это такая величина, которую можно и даже нужно определять по-разному. Например, в школьной физике температура — мера энергии частиц вещества, и с этой точки зрения можно представить сколь угодно высокую энергию: теоретически всегда можно заставить частицы двигаться ещё быстрее. Существуют и более сложные способы определения температуры (например, с использованием энтропии, меры упорядоченности системы), но и в них формально можно получать сколь угодно высокие значения.

Но что будет, если начать греть реальный объект и следить за его температурой? Вначале наш объект так или иначе станет газом и на этой стадии всё просто: вот газ, вот его молекулы, эти молекулы движутся с такими-то скоростями и, следовательно, можно измерить их среднюю энергию. Такое измерение немного усложняет то, что скорость у всех молекул разная, но средняя величина всё же вполне определима на практике. А вот если добавить еще энергии, то от атомов газа начнут отрываться электроны, и газ станет плазмой.

У плазмы, внимание, уже оказывается фактически ДВЕ температуры. Одна — показатель средней энергии ионов, а вторая — показатель средней энергии электронов. Внутри флуоресцентных ламп электронная температура плазмы составляет тысячи кельвинов (мы везде будем использовать кельвины; да-да, именно «кельвины», а не «градусы кельвина»), а вот у ионов температура не сильно превосходит комнатную. Но ок — предположим, что мы берем именно ионную температуру и продолжаем греть наш объект дальше.

Если нагрев продолжить, то в какой-то момент от ядер атомов оторвутся все ионы. А затем уже и ядра перестанут вести себя как соударяющиеся друг с другом шарики — вместо этого ядра начнут периодически вступать в термоядерные реакции. Мы получим вещество в том виде, в котором оно существует в ядре Солнца или иной звезды; во избежании путаницы с ядрами атомов будем далее писать «центр звезды» вместо «ядра звезды».

Центр звезды — это очень плотная плазма из ядер атомов и электронов. Его снаружи сжимает гравитация, а изнутри распирает энергия термоядерных реакций; гравитация заставляет расти температуру, но рост температуры приводит к расширению плазмы и к уходу части энергии с излучением. И пока в центре звезды есть ядра атомов, пригодные для термоядерных реакций — звезда существует как стабильное и исправно светящее во все стороны небесное тело. Температура внутри него при этом стабильна, расти ей некуда, и вот тут-то мы можем сказать, что уперлись в еще один предел: около 20 миллионов кельвинов, примерно такая температура внутри массивных звезд в разы тяжелее Солнца. Выше уже некуда, по крайней мере в нормальном веществе.

Разумеется, есть и ненормальное вещество. Когда в звезде уже не остается материала для термоядерных реакций, баланс между гравитацией и термоядерной энергией нарушается. Звезда начинает схлопываться, и вот здесь начинается издевательство над привычной нам физикой. Резкое сжатие оставшихся слоев напоследок запустит прощальную вспышку термоядерных реакций: как в термоядерной бомбе, но в масштабе целого светила. Этот колоссальный термоядерный взрыв создаст столь плотный поток нейтронов, что в нем начнутся невозможные при иных обстоятельствах реакции — например, синтез всех ядер атомов тяжелее железа. Часть вещества звезды будет выброшено взрывом наружу, а остаток начнет стремительно стягиваться гравитацией в центр бывшей звезды. И тогда мы можем в итоге получить экстремально плотное состояние, где уже не спрессованная плазма, а сжатые в один шар (крошечный по сравнению со звездой, какие-то десятки километров в диаметре!) нейтроны. Да, именно нейтроны — так как протоны, плотно прижатые к электронам, тоже становятся нейтронами. Этот компактный остаток бывшего светила называется нейтронной звездой, и вот в ней температура частиц оценивается уже в десятки и даже сотни миллиардов кельвинов. В тысячи раз выше, чем в центре живой звезды; к трупу звезды никак не применимо прилагательное «хладный».

Именно такая температура, похоже, предел для современной Вселенной. Потому как если попытаться схлопнуть звезду помассивнее в надежде на еще более высокую температуру — то такого издевательства не переживет уже пространство-время, куда запихали слишком много массы и энергии на единицу объема. Звезды с массой в разы больше Солнца схлопываются в черные дыры, а это уже история не про вещество, а про выколотое из нашей Вселенной пространство-время.

P.S. впрочем, можно пойти иным путем и получить гипервысокие температуры иначе: сталкивая, например, пучки ядер атомов — тогда на ничтожно малое время в ничтожно малом объеме можно получить частицы с температурой, которая соответствует ранней Вселенной, в триллионы кельвинов. Это Большой адронный коллайдер, это новый ускоритель NICA в Дубне и еще пара установок в мире. Там уже вместо нейтронов получается смесь кварков и глюонов, так называемая кварк-глюонная плазма. Но она не может существовать в значимых объемах (оговорка: возможно, внутри нейтронных звезд есть нечто подобное. Но это неточно!), поэтому мы ее и оставим особняком.

Для очень ограниченных объемов и промежутков времени можно, гипотетически, наращивать энергию частиц вплоть до той отметки, когда частица превратится в микроскопическую черную дыру. Это так называемая планковская температура, она равна 1,32*10³² кельвинов — но на сегодня это скорее гипотетическая величина, так как у нас пока нет работающей в этом масштабе энергий теории, есть только разной степени убедительности модели вроде теории суперструн.

Ivan Bezrodny
Ivan Bezrodny
5 минут назад
Сумбур полный, даже для диванного физика. Статьи писать - не его стезя
Имя Фамилия
Имя Фамилия
24 минуты назад
"с этой точки зрения можно представить сколь угодно высокую энергию: теоретически всегда можно заставить частицы двигаться ещё быстрее." Может ли частица двигаться быстрее скорости света? Или все же предел есть? ;-)
Ярослав Серяков
Ярослав Серяков
51 минута назад
"Если нагрев продолжить, то в какой-то момент от ядер атомов оторвутся все ионы". Нет ли здесь ошибки?
Похожие вопросы

Если объект движется со скоростью света, то время «останавливается» для него. Можно ли тогда сказать, что для людей, которые едут, например, на машине, время идет немного иначе, чем для пешехода?
Спрашивает
dmyle
#время
+2
#Скорость света
#физика
11.05.2025, 18:32
11,5 тыс
Простой вопрос
5
5
Комментировать
Анатолий Глянцев
эксперт

Специальная теория относительности (СТО) утверждает, что движущиеся часы отстают от неподвижных, и не...Читать далее

Как на необитаемом острове, имея в своем распоряжении только ручей с водой, моток веревки и подручные материалы вроде палок и камней, можно с помощью законов физики с минимальной погрешностью определить длину, время и вес?
Спрашивает
Михаил Фомичев
#кг
+5
#метр
#найти
#остров
#сек
#физика
04.05.2025, 15:10
14,2 тыс
Средний вопрос
12
12
Комментировать
Алексей Тимошенко
эксперт

Сначала краткий ответ: это можно сделать с помощью своего роста (вот вам длина), частоты пульса (вот...Читать далее

Поверхность планет и спутников, лишенных атмосферы, претерпевает большие колебания температуры на протяжении солнечных суток. Насколько глубоко под поверхностью сохраняются эти колебания? И есть ли, например, на Марсе, глубина с постоянной температурой (и какой)?
Спрашивает
Михаил Орлов
#астрономия
+4
#космос
#планетология
#планеты
#физика
27.10.2024, 09:44
154,9 тыс
Средний вопрос
9
9
Комментировать
Василий Парфенов
эксперт

Краткий ответ: Наверняка мы знаем ответ только в отношении Луны — там уже на глубине 130 сантиметров...Читать далее

Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?
Спрашивает
Михаил Орлов
#астрономия
+4
#время
#гравитация
#космос
#физика
29.04.2024, 12:20
75,8 тыс
Сложный вопрос
21
21
Комментировать
Александр Сергеев
эксперт

Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, поставленный вами вопрос совсем нетривиален. Течение песка не...Читать далее

