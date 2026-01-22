  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Авторка, психологиня, докторша: издевательство над языком или необходимость

Слушатели узнают о феминитивах как об интересном языковом явлении, рассмотрит их «за» и «против» с точки зрения лингвистики.

ВДНХ
24 января, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Тема новых феминитивов часто делит людей на два противоборствующих лагеря, которые не могут услышать друг друга.

Одни готовы поставить на сторонниках феминитивов клеймо борцов (борчих?) с ветряными мельницами, уничтожающих русский язык. Другие настолько яростно отстаивают новшество, что обвиняют тех, кто назовет женщину по старинке автором или врачом, в косности и сексизме.

Филолог Светлана Гурьянова расскажет о феминитивах как об интересном языковом явлении, рассмотрит их «за» и «против» с точки зрения лингвистики.

Расписание
24
Суббота
Январь 2026
Проспект мира 123Б Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

22 января, 05:02
Александр Речкин
2
# лингвистика
# русский язык
# филология
