Слушатели узнают о феминитивах как об интересном языковом явлении, рассмотрит их «за» и «против» с точки зрения лингвистики.

Авторка, психологиня, докторша: издевательство над языком или необходимость

О мероприятии

Тема новых феминитивов часто делит людей на два противоборствующих лагеря, которые не могут услышать друг друга.

Одни готовы поставить на сторонниках феминитивов клеймо борцов (борчих?) с ветряными мельницами, уничтожающих русский язык. Другие настолько яростно отстаивают новшество, что обвиняют тех, кто назовет женщину по старинке автором или врачом, в косности и сексизме.

Филолог Светлана Гурьянова расскажет о феминитивах как об интересном языковом явлении, рассмотрит их «за» и «против» с точки зрения лингвистики.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация