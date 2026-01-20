Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Капитализация Nvidia сравнялась с ВВП целых государств
Один-единственный производитель микросхем вырос до таких масштабов, что его рыночная капитализация теперь сравнима с экономиками целых стран «Большой семерки».
Согласно оценке Nvidia по данным Yahoo Finance и показателям номинального валового внутреннего продукта (ВВП) из базы World Economic Outlook Международного валютного фонда, рыночная капитализация компании на уровне примерно 4,6 триллиона долларов условно «поставила бы» ее на четвертое место среди крупнейших экономик мира — сразу после США, Китая и Германии.
Рост стоимости Nvidia за последние несколько лет можно без преувеличения назвать историческим. В 2025 году компания превзошла по капитализации показатели ВВП таких экономических тяжеловесов, как Япония, Индия и Великобритания.
Приведенные выше данные показывают, какое место заняла бы Nvidia при сравнении с национальными экономиками, наглядно демонстрируя, насколько центральную роль ее чипы играют в революции искусственного интеллекта. Хотя сопоставление рыночной капитализации (совокупной стоимости акций компании) с ВВП (годовым объемом производства экономики страны) не является строгим сравнением, но оно хорошо иллюстрирует масштаб Nvidia на фоне мировой экономики.
Особенно впечатляет эффективность, стоящая за этой оценкой: всего 36 тысяч сотрудников Nvidia создают рыночную капитализацию, превышающую ВВП Японии — экономики, в которой задействовано почти 124 миллиона человек.
За резким ростом стоимости Nvidia стоит сочетание масштабных инвестиций в инфраструктуру ИИ, расширения сфер применения искусственного интеллекта и программной экосистемы.
Огромный поток капитала, направленный в инфраструктуру ИИ, сосредоточился вокруг ускоренных вычислений — и Nvidia оказалась в самом центре этого процесса. Спрос раз за разом опережал предложение, и в последнем квартальном отчете генеральный директор компании Дженсен Хуанг подтвердил: «Продажи зашкаливают, а облачные GPU распроданы полностью», подчеркнув, с какой скоростью клиенты скупают ИИ-чипы и доступ к облачным вычислениям на их основе.
Параллельно история ИИ вышла далеко за рамки чат-ботов. Nvidia все чаще описывает следующий этап технологического бума как «физический ИИ» — роботы, автономные системы и промышленная автоматизация, — тем самым значительно расширяя воспринимаемый долгосрочный рынок для своей вычислительной платформы.
Наконец, преимущество Nvidia заключается не только в «железе». Платформа CUDA (программно-аппаратная архитектура параллельных вычислений, которая позволяет существенно увеличить вычислительную производительность) и сформировавшаяся вокруг нее программная экосистема прочно привязали к компании разработчиков и клиентов, повысив издержки перехода к альтернативам и сделав Nvidia трудновытесняемым игроком даже на фоне стремительного наступления конкурентов.
