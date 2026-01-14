  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Микробиом. Вселенная внутри нас

Слушатели узнают о микробиоме человека.

Библиотека Планетарий 1
24 января, 17:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Внутри людей существует целая вселенная из триллионов микроорганизмов — микробиом. Эти невидимые жители не просто помогают переваривать пищу. Они управляют иммунитетом, влияют на вес, решают, в каком настроении люди проснутся, и даже диктуют, какой еды хочется съесть. О микробиоме человека расскажет аспирант и ассистент факультета биотехнологий Университета ИТМО Анастасия Антонова.

Расписание
24
Суббота
Январь 2026
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

14 января, 11:40
Александр Речкин
2
# биология
# медицина
# микробиология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые предложили превратить промышленные отходы в «вечный» барьер от лесных пожаров

    14 января, 09:17

  2. Гомосексуальное поведение приматов могло быть эволюционной стратегией

    14 января, 08:23

  3. Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

    13 января, 17:06

  4. Онлайн-шопинг через смартфон повысил уровень стресса

    13 января, 14:36
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Николай Цыгикало
13 минут назад
Вероятно, они будут нарабатывать технологии в таких проектах. А потом, имея технологии, проектировать уже другие системы под эти технологии.

Стремление к господству в воздухе: в Китае пообещали превратить фантастические самолеты в реальность

Иван Колупаев
14 минут назад
Alexander, не всем нравится ждать курьера. Мне например тоже. Проще самому забрать с пвз когда мне удобно, благо их вокруг как грибов после дождя.

Онлайн-шопинг через смартфон повысил уровень стресса

Иван Колупаев
16 минут назад
Сергей, из них 60 успешных пусков. Надежность до недавнего времени 95% хоть эта авария и подпортит статистику. Неудивляйтесь дальше.

Первый космический запуск года в Индии завершился крупной аварией

Александр Березин
33 минуты назад
Сергей, да, интернет сделал видимым массу людей, берущихся поправлять физиков не освоив перед этим физику.

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Дождиков Антон
1 час назад
Всего лишь 50-60 таких турбин и можно не строить атомный реактор (хотя строить как раз надо - для резервирования мощности, сглаживания пиков и спадов)

В Китае установили первую в мире морскую ветряную турбину мощностью 20 мегаватт

Дождиков Антон
1 час назад
Вызывают вопросы шумность, воздействие на птиц и устойчивость к порывам ветра (в т.ч. ураганам), обледенению, скорость привода в рабочее состояние

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Сергей
2 часа назад
Даже не удивляюсь.Пластилиновая ракета.

Первый космический запуск года в Индии завершился крупной аварией

Сергей Часовников
2 часа назад
Загадка «темной материи» разгадана почти уже год назад! Она не нужна для объяснения наблюдаемых эффектов. И модификация закона тяготения Ньютона

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Foxtrot Uniform
2 часа назад
Ой бля ну цирк, кетайся любят показуху, рисуют тут в ролике какие-то адские трансформеры (на 00.30, например), которыми можно пыль в глаза пустить

Стремление к господству в воздухе: в Китае пообещали превратить фантастические самолеты в реальность

Seva
2 часа назад
Samual, в отличии от тебя раба, у меня нет хозяев, так что давай усердней соси и не разговаривай а то накажут) хотя тебе в радость будет наказание

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Seva
2 часа назад
Samual, соси не отвлекайся, а то за газ и свет платить нечем будет ))

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Valerij Zviozdkin
3 часа назад
Важно что бы не притащили с Марса какой-нибудь суперковид,марсианскую плесень,или астероидных блох:(

Эксперты выступили против отмены программы NASA по доставке образцов с Марса

Сергей Механик
3 часа назад
Alexander, на самом деле всё просто. Мне удобнее забирать в пункте выдачи рядом с домом после работы. А домой непосредственно нет смысла, т. к. целый день

Онлайн-шопинг через смартфон повысил уровень стресса

MACHOCAPTCHA
3 часа назад
Игорь, куда они полетят? Уже летали, 7 человек с ракетой рухнули последний раз... Теперь ещё несколько смертников готовят. А то что у нас в России

Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

Сергей Запрягаев
3 часа назад
Anton, да потому что у его теории тёмной материи как скопления чёрных дыр свои проблемы - если эти чёрные дыры рассеяны, то должны давать больше

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

klim
3 часа назад
Violet, ну наши в этом всегда были впереди укроарийцев. "мапа"- это не их изобретение, а общий сленг русскоязычных "продвинутых" во всех странах. а

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

tt
4 часа назад
Пусть лучше будет вода из свинцовых труб, чем не будет никакой. На территории где в последствии образовалась рус, центральный водопровод появился

До римлян в Помпеях купались в воде с потом и мочой

Igor Semeniuk
4 часа назад
Игорь, всё это непонятные попытки потратить ресурсы там, где жить невозможно и нет определенной цели это делать. Просто спроси ИИ посчитать, когда

Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

Minaches Terami
5 часов назад
Я возлагал большие надежды на этот бой, но он не показался мне очень захватывающим. https://geometry-lite.com

Ученые сократили неопределенность в оценке нефтяных запасов на 46%

Darkhan Abdrakhmanov
6 часов назад
Александр, а как вылезли черви? ну и круглоротых есть зачатки позвонков - то есть двигались в правильном направлении

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно