Анализ речного песка доказал, что камни для Стоунхенджа доставили люди, а не ледник
Австралийские геологи нашли новые доказательства того, что мегалиты попали на равнину Солсбери благодаря сложной логистике древних строителей. Изучив минеральный состав почвы вокруг монумента, исследователи исключили возможность того, что огромные глыбы принесло туда движение ледников.
Происхождение камней Стоунхенджа — одна из главных тайн археологии. Известно, что самые крупные блоки (сарсены) добывали неподалеку, но камни поменьше («голубые камни») и центральный Алтарный камень происходят из удаленных карьеров Уэльса и даже Шотландии, расположенных за сотни километров от памятника.
Главный вопрос заключался в том, как они преодолели это расстояние. Основная версия гласит, что их транспортировали люди по морю или суше. Однако существовала и альтернативная научная гипотеза: камни могли быть «эрратическими валунами», то есть обломками скал, которые еще в ледниковый период захватил и притащил на юг Англии наступавший ледник. Древним людям оставалось бы просто найти их на месте. Чтобы выяснить истину, нужно было проверить, доходили ли льды до места строительства.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment, ученые из Университета Кертин применили метод, напоминающий криминалистику. Логика проста: ледник работает как бульдозер. Если он способен передвинуть многотонный камень из Уэльса, он неизбежно сдирает и переносит тонны мелкой крошки и песка из того же региона. Когда лед тает, этот «мусор» остается в почве и попадает в реки.
Ученые собрали образцы песка из рек Эйвон и Вайли, протекающих рядом со Стоунхенджем. С помощью уран-свинцового датирования они определили возраст и происхождение микроскопических кристаллов циркона и апатита, чтобы понять, есть ли среди них «пришельцы» с севера.
Исследование 550 зерен циркона показало, что в реках вокруг Стоунхенджа практически нет минералов, свойственных породам Уэльса или Шотландии. Нашелся лишь один кристалл нужного возраста, что считается случайностью.
Вместо следов далеких ледников песок оказался заполнен цирконами из местных осадочных пород. Значит, грунт вокруг монумента сформировался естественным путем — из разрушающихся местных скал. Если бы там проходил ледник, несущий камни для Стоунхенджа, почва была бы насыщена его специфическим «минеральным следом».
Отсутствие характерного геологического «шлейфа» доказывает, что ледники не доходили до равнины Солсбери. Это оставляет единственное возможное объяснение: доставка мегалитов за 700 с лишним километров была полностью делом рук людей неолита, что подтверждает их высочайший уровень социальной организации и инженерного мастерства.
На острове близ Сулавеси удалось найти следы первой волны успешных выходцев из Африки. Всего через несколько тысяч лет после той миграции они уже рисовали на стенах пещер, куда можно было попасть только через открытое море. Новые данные означают, что антропологам придется снова существенно пересмотреть возможности древних людей.
Современное жилое пространство содержит большое количество различных электротехнических устройств, функциональность которых стала неотъемлемым элементом бытового комфорта. Однако эта привычная технологическая среда содержит скрытые риски, вероятность реализации которых возрастает при сочетании естественного старения материалов и нарушения условий эксплуатации. Возгорание бытовых приборов — не результат мистического стечения обстоятельств, а следствие вполне определенных физических процессов. Разберем эти механизмы с позиций электротехники и материаловедения вместе с Татьяной Бахваловой, кандидатом физико-математических наук, преподавателем кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА.
Точно собранный гибридный материал показал физикам границу эффекта Кондо на уровне спина 1/2. До этой границы эффект подавляет магнетизм материала, после нее — увеличивает.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
