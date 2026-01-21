О мероприятии

Издревле люди в попытках заглянуть в будущее смотрели на небо. И там они обычно видели облака. И не только в виде белогривых лошадок. Облакам посвящали сонеты, художники соревновались в реалистичном изображении облачности на своих полотнах, а пилоты воздушных судов рассекали их порой с риском для жизни.

Профессиональный метеоролог и путешественник Павел Константинов расскажет об истории наблюдений за облаками, научит разбираться в их видах. Лектор коснется искусства прогноза погоды, проведет небольшой шуточный мастер-класс по прогнозированию, а также расскажет, что произошло с человеком, который первым дерзнул «оседлать грозу» и как выглядят «облака судного дня».

Расписание Ленинские горы, д. 1 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация