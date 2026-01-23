  • Добавить в закладки
23 января, 15:09
Илья Гриднев
18

Палеонтологи выделили ранее неизвестное вымершее царство древних гигантов

❋ 5.7

Крупнейшие живые организмы девонского периода — прототакситы — не относились ни к грибам, ни к растениям, ни к лишайникам. Комплексный химический и структурный анализ помог выявить, что это ранее неизвестная и полностью вымершая ветвь биологической эволюции.

Палеонтология
# вымирание видов
# девонский период
# ранняя жизнь
Художественная реконструкция прототаксита / © Matt Humpage, Northern Rogue Studios

Научное сообщество спорило о природе этих загадочных существ более 165 лет. Ископаемые остатки, получившие название «прототакситы», впервые нашли еще в середине XIX века. Эти организмы доминировали в наземных экосистемах планеты в период от 420 до 370 миллионов лет назад.

Пейзаж древней Земли тогда выглядел инопланетно: привычных лесов не существовало, а растительность представляла собой лишь мхи и примитивные кустарники высотой не более метра. Над этой равниной возвышались гигантские столбы прототакситов, достигавшие восьми метров в высоту и метра в ширину. Они напоминали огромные стволы без веток, листьев и корней, закрепленные в почве луковицеобразным основанием.

Долгое время палеонтологи пытались вписать этих гигантов в существующее древо жизни. Сначала их считали предками хвойных деревьев, затем — гигантскими водорослями, а в последние десятилетия основной теорией стала принадлежность к царству грибов. Предполагалось, что это плодовые тела огромных грибов, питавшихся мертвой органикой. Эта версия объясняла многие странности строения, но оставляла вопросы о том, как мягкая грибная ткань могла удерживать такой исполинский вес или не быть съеденной.

Новое исследование окончательно разрушило грибную теорию, предложив вместо нее еще более удивительный сценарий. Статью об этом опубликовали в журнале Science Advances.

Ученые сфокусировались на образце вида Prototaxites taiti, найденном в кремнистых отложениях Райни в Шотландии. Эта локация уникальна для палеонтологии благодаря горячим минеральным источникам, которые сотни миллионов лет назад законсервировали ткани живых существ с детализацией вплоть до отдельных клеток. Такая сохранность позволила авторам научной работы провести прямое сравнение прототаксита с окаменелостями настоящих грибов и растений, найденных в том же куске породы.

Окаменелый образец P. taiti на покрытой мхом поверхности, напоминающей ландшафт раннего девона / © Laura Cooper, University of Edinburgh

Сначала исследователи с помощью конфокальной лазерной сканирующей микроскопии заглянули внутрь окаменевших тканей прототаксита. Они увидели сверхсложную систему переплетенных трубок, которая кардинально отличалась от строения грибницы. Тело организма состояло из трех разных типов каналов: тонких, средних и толстых, имеющих кольцевые утолщения.

Трубки соединялись в сложные узлы, названные медуллярными пятнами. Функционально эти хабы напоминали альвеолы в легких млекопитающих или капиллярные клубки: они служили центрами активного обмена веществ и транспорта ресурсов. Такая трехмерная архитектура не встречается ни у одного из известных видов грибов — ни древних, ни современных.

Внутренняя анатомия Prototaxites taiti состояла из переплетенных трубок, которые соединялись в разветвленных медулярных пятнах. Их сложная трухмерная структура была выявлена с помощью конфокальной лазерной сканирующей микроскопии. / © Laura Cooper, University of Edinburgh
Изображения двух из четырех тонких срезов, содержащих фрагменты P. taiti, и фрагменты, использованные в исследовании. Внизу: художественная реконструкция P. taiti в экосистеме Райни, включая предполагаемую реконструкцию надводной части. / © Laura Cooper, University of Edinburgh

Далее ученые задействовали химический анализ с использованием машинного обучения (ATR-FTIR-спектроскопия), чтобы найти характерные молекулярные следы. Клеточные стенки всех известных грибов содержат хитин и бета-глюканы. В процессе окаменения эти вещества распадаются на специфические соединения, которые сохраняются в камне. Искусственный интеллект обучили различать химические сигнатуры древних растений, бактерий и грибов.

Анализ показал, что окаменелости реальных грибов из шотландского месторождения действительно содержат следы хитина. Однако в образцах прототаксита эти маркеры отсутствовали полностью. Химическая подпись прототаксита была уникальна и не совпадала ни с одной известной группой.

Исследователи также проверили образцы на наличие перилена — пигмента, который вырабатывают грибы-аскомицеты. В окружающей породе вещество присутствовало, но в тканях прототаксита его не оказалось. Это исключило возможность, что прототакситы были гигантскими лишайниками или симбиозом гриба и водоросли. Клеточная стенка загадочных гигантов имела принципиально иной состав, отличный от хитинового панциря грибов или целлюлозного каркаса растений.

Анализ канонических соответствий (CCA) иллюстрирует взаимосвязь между информативными спектральными характеристиками и окаменелостями в изученном сланце. Кластерный анализ подтверждает различия в молекулярном составе P. taiti и грибов, а также различия с другими окаменелостями. / © Laura Cooper, University of Edinburgh

Совокупность структурных и химических различий привела ученых к выводу о необходимости пересмотреть классификацию. Прототакситы признали представителями отдельного, неизвестного ранее царства эукариотической жизни. Эта группа существ нашла собственный путь к многоклеточности и гигантизму, создав уникальную биологическую инженерию для вертикального роста и транспортировки веществ. Они были гетеротрофами, то есть потребляли готовую органику из богатых почв девонского периода, но делали это способом, отличным от грибного.

Открытие изменило представление о биоразнообразии древней Земли. В девонском периоде существовала еще одна принципиально иная форма жизни. Эта таинственная цивилизация неподвижных гигантов процветала десятки миллионов лет, но в итоге проиграла эволюционную гонку и исчезла без следа, не оставив прямых потомков в современном мире. Загадка, мучившая науку полтора столетия, разрешилась обнаружением потерянного мира биологии.

Илья Гриднев
126 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Палеонтология
# вымирание видов
# девонский период
# ранняя жизнь
Комментарии

