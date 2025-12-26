  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Биомедицинская инженерия

Слушатели узнают о новых возможностях биопринтинга, ставших реальностью в 2025 году.

Музей криптографии
24 января, 15:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ботаническая ул. 25, с. 4

О мероприятии

Доктор физико-математических наук, директор Института биомедицинской инженерии Университета науки и технологий МИСИС Федор Сенатов расскажет о новых возможностях биопринтинга, ставших реальностью в 2025 году: в частности о том, как в России начали печатать барабанные перепонки. Также речь пойдет о новых поколениях мРНК-вакцин — о принципах их работы и о том, какую роль в их создании играет искусственный интеллект. Отдельное внимание будет уделено появлению технологии 3D-некропечати, в которой, например, хоботки насекомых используются в качестве биогибридного сопла, и другим впечатляющим достижениям на стыке биологии и техники.

24
Суббота
Январь 2026
Ботаническая ул. 25, с. 4 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Адрес

Ботаническая ул. 25, с. 4

26 декабря, 05:03
Александр Речкин
2
# биология
# медицина
# технологии
