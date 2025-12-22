  • Добавить в закладки
Лекция
18+
Богини, царицы, духи природы и просто мифические женщины

Слушатели узнают о храбрых амазонках, строптивых царицах, свободолюбивых нимфах и других женских персонажах античной мифологи.

Библиотека им. Маяковского
24 января, 18:00
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Большеохтинский пр. 8

О мероприятии

В древнегреческой мифологии женские образы всегда привлекали внимание своей яркостью и драматичностью. Прекрасные богини, согласно легендам эллинов, ведали тайнами Олимпа, покровительствовали воинам и героям, ловко управлялись с колесницами и светилами, бороздили моря и покоряли небеса.

Целый калейдоскоп женских характеров и архетипов сохранили сюжеты локальных циклов, где нашли отражения нравы эпох и перемены в давних традициях. Так в античных преданиях бок о бок сосуществовали матери-героини и злодейки-мстительныцы, отважные воительницы и коварные предательницы, воплощения неземной красоты и женщины-чудовища.

О храбрых амазонках, строптивых царицах, свободолюбивых нимфах и других женских персонажах античной мифологи расскажет специалист по археологии и искусству Древнего мира, доцент СПБГУПТД Мария Назарова.

Расписание
24
Суббота
Январь 2026
Большеохтинский пр. 8 Санкт-Петербург
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Большеохтинский пр. 8

22 декабря, 10:55
Александр Речкин
1
# Искусство
# история
# мифы
Комментарии

