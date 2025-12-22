Уведомления
Слушатели узнают о храбрых амазонках, строптивых царицах, свободолюбивых нимфах и других женских персонажах античной мифологи.
О мероприятии
В древнегреческой мифологии женские образы всегда привлекали внимание своей яркостью и драматичностью. Прекрасные богини, согласно легендам эллинов, ведали тайнами Олимпа, покровительствовали воинам и героям, ловко управлялись с колесницами и светилами, бороздили моря и покоряли небеса.
Целый калейдоскоп женских характеров и архетипов сохранили сюжеты локальных циклов, где нашли отражения нравы эпох и перемены в давних традициях. Так в античных преданиях бок о бок сосуществовали матери-героини и злодейки-мстительныцы, отважные воительницы и коварные предательницы, воплощения неземной красоты и женщины-чудовища.
О храбрых амазонках, строптивых царицах, свободолюбивых нимфах и других женских персонажах античной мифологи расскажет специалист по археологии и искусству Древнего мира, доцент СПБГУПТД Мария Назарова.
Большеохтинский пр. 8
