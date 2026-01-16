Слушатели узнают, какие механизмы работали во Вселенной и какие ключевые факторы сделали возможным появление уютной Земли.

От Большого взрыва и дальше: что понятно, а что не совсем

О мероприятии

Как появилась Вселенная? Почему она продолжает расширяться? Что произошло сразу после Большого взрыва?

Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов расскажет о том, каким был наш мир с первой секунды и до современной эпохи. Обсудит, какие механизмы работали во Вселенной и какие ключевые факторы сделали возможным появление уютной Земли.

Слушатели разберутся, какие следы прошлого ученые находят в наблюдаемой Вселенной, все ли «сходится», и что остается загадкой.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация