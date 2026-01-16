  • Добавить в закладки
Лекция
12+
От Большого взрыва и дальше: что понятно, а что не совсем

Слушатели узнают, какие механизмы работали во Вселенной и какие ключевые факторы сделали возможным появление уютной Земли.

Космонавтика и авиация
24 января, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Как появилась Вселенная? Почему она продолжает расширяться? Что произошло сразу после Большого взрыва?

Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов расскажет о том, каким был наш мир с первой секунды и до современной эпохи. Обсудит, какие механизмы работали во Вселенной и какие ключевые факторы сделали возможным появление уютной Земли.

Слушатели разберутся, какие следы прошлого ученые находят в наблюдаемой Вселенной, все ли «сходится», и что остается загадкой.

Расписание
24
Суббота
Январь 2026
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

16 января, 05:06
Александр Речкин
2
# астрофизика
# вселенная
# космос
