Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
Дискуссии о том, какая диета помогает дожить до глубокой старости, продолжаются уже много лет. На одной стороне находятся люди, которые идут на крайние меры — экспериментируют с биохакингом, соблюдают очень строгие режимы питания (ограничение калорий, особые «чудо»-добавки). На другой — врачи и традиционные диетологи, которые советуют есть меньше красного и обработанного мяса, отдавая предпочтение овощам, фруктам и цельнозерновым продуктам.
Последний подход имеет научное обоснование: авторы ряда исследований показали, что много мяса в рационе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а растительная — этот риск снижает.
Существует еще один аргумент против частого употребления мяса на уровне молекулярной биологии. Белки животного происхождения содержат аминокислоты, которые активируют сложный клеточный механизм — сигнальный путь mTOR. Этот процесс управляет ростом и делением клеток, но его избыточная активация может ускорить старение. Поэтому ограничение животного белка иногда связывают с замедлением старения.
Но у растительной диеты тоже есть минусы. У людей, особенно в старшем возрасте, которые почти не едят мясо, такой рацион не дает всех нужных питательных веществ — белков, витаминов и минералов. При недостатке белка и минералов снижается масса и прочность костной ткани, ухудшается ее восстановление, что повышает вероятность переломов.
Именно эта дилемма — когда есть плюсы и минусы как у мясной, так и у растительной диеты — заинтересовала китайских ученых, которые решили изучить, как рацион влияет на шансы дожить до 100 лет.
Команда исследователей под руководством Кайюэ Ван (Kaiyue Wang) из Фуданьского университета в Китае обратилась к централизованной национальной базе данных, которая позволила собрать сведения о здоровье пожилых китайцев.
Фокус внимания ученые направили на группу из 5 203 человек. Исследование стартовало в 1998 году, когда все эти люди уже перешагнули 80-летний рубеж и при этом не страдали от главных «возрастных» болезней — рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Этот отбор был необходим, чтобы болезни не исказили результаты. Если бы участники уже страдали тяжелыми заболеваниями, было бы невозможно понять, что именно влияет на продолжительность жизни — питание или исходное состояние здоровья. Такой отбор помог ученым сосредоточиться именно на том, как рацион связан с шансами дожить до 100 лет.
Участники исследования подробно рассказывали о своих пищевых привычках. Примерно 80 процентов участников отнесли себя к мясоедам. Остальные 20 процентов придерживались преимущественно растительной диеты — помимо овощей, зерновых, она иногда включала молочные продукты и яйца, но без добавления мяса.
Затем Ван и ее коллеги отслеживали по медицинским данным, сколько лет проживут испытуемые. То есть ученые не вмешивались и не лечили людей, а просто наблюдали, кто из них проживет дольше и доживет ли до 100 лет.
Первичный анализ показал любопытную тенденцию: среди мясоедов долгожителей оказалось больше. Но статистическая значимость этого результата проявилась только после того, как исследователи приняли во внимание ключевой фактор — массу тела участников. Оказалось, что мясо играло особую роль для людей с дефицитом массы тела.
Ученые выделили группу пожилых людей, чей индекс массы тела в 1998 году был ниже отметки 18,5 — граница между недостаточным и нормальным весом. Сравнение внутри этой группы показало, что среди «худых», придерживающихся растительной диеты, до 100 лет доживали лишь 24 человека из 100. А среди их ровесников-мясоедов с таким же низким весом столетний юбилей смогли отпраздновать 30 человек из 100. Более того, самые высокие шансы на долголетие оказались у тех, кто сообщал о ежедневном употреблении мяса. При этом для людей с нормальным или повышенным индексом массы тела такой выраженной разницы между мясоедами и вегетарианцами ученые не нашли.
Как объяснили авторы научной работы, новые данные выглядят логично с физиологической точки зрения. Мясо — это концентрированный источник высококачественного белка и незаменимых аминокислот.
Эти вещества служат главным строительным материалом для мышц и костей. С возрастом человек естественным образом теряет мышечную массу и плотность костной ткани — этот процесс называется саркопенией и остеопорозом. Для пожилого человека с изначальным дефицитом массы тела этот процесс может идти особенно быстро и опасно. Слабые мышцы повышают риск того, что человек будет чаще падать, а хрупкие кости — риск тяжелых переломов, восстановление после которых в старшем возрасте проходит крайне трудно. Достаточное количество животного белка в рационе может стать критически важным ресурсом для поддержания физического каркаса тела.
При этом Ван предупредила о важнейшем нюансе. Исследование ее команды ни в коем случае не ставит под сомнение пользу овощей. Овощи — это клетчатка, витамины, антиоксиданты и множество других фитонутриентов, без которых невозможно здоровое старение.
«Наши выводы говорят о том, что диетические рекомендации для пожилых должны быть основаны на сбалансированном и полноценном питании, а не на одной лишь животной или одной лишь растительной пище. Это особенно важно для пожилых людей с дефицитом массы тела», — пояснила Ван.
Авторы отметили, что их выводы основаны на данных по населению Китая, чьи диетические традиции могут отличаться от европейских или американских. Однако фундаментальные биологические механизмы — такие как потребность в белке для поддержания мышц и костей — универсальны для всех людей на планете.
Результаты исследования представлены в The American Journal of Clinical Nutrition.
Исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обнаружили устойчивую взаимосвязь между движениями глаз и мозговой активностью при помощи искусственного интеллекта. В перспективе это открытие позволит точнее диагностировать болезни Альцгеймера, Паркинсона и расстройства аутистического спектра (РАС).
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Сентября, 2017
Война будущего
28 Ноября, 2014
10 самых интересных городов-призраков
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии