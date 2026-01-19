  • Добавить в закладки
19 января, 07:55
Игорь Байдов
Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
столетний юбилей
Команда исследователей из Китая попыталась выяснить, как рацион влияет на шансы дожить до 100 лет / © Shutterstock, Xinhua

Дискуссии о том, какая диета помогает дожить до глубокой старости, продолжаются уже много лет. На одной стороне находятся люди, которые идут на крайние меры — экспериментируют с биохакингом, соблюдают очень строгие режимы питания (ограничение калорий, особые «чудо»-добавки). На другой — врачи и традиционные диетологи, которые советуют есть меньше красного и обработанного мяса, отдавая предпочтение овощам, фруктам и цельнозерновым продуктам.

Последний подход имеет научное обоснование: авторы ряда исследований показали, что много мяса в рационе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а растительная — этот риск снижает

Существует еще один аргумент против частого употребления мяса на уровне молекулярной биологии. Белки животного происхождения содержат аминокислоты, которые активируют сложный клеточный механизм — сигнальный путь mTOR. Этот процесс управляет ростом и делением клеток, но его избыточная активация может ускорить старение. Поэтому ограничение животного белка иногда связывают с замедлением старения.

Но у растительной диеты тоже есть минусы. У людей, особенно в старшем возрасте, которые почти не едят мясо, такой рацион не дает всех нужных питательных веществ — белков, витаминов и минералов. При недостатке белка и минералов снижается масса и прочность костной ткани, ухудшается ее восстановление, что повышает вероятность переломов. 

Именно эта дилемма — когда есть плюсы и минусы как у мясной, так и у растительной диеты — заинтересовала китайских ученых, которые решили изучить, как рацион влияет на шансы дожить до 100 лет.

Команда исследователей под руководством Кайюэ Ван (Kaiyue Wang) из Фуданьского университета в Китае обратилась к централизованной национальной базе данных, которая позволила собрать сведения о здоровье пожилых китайцев. 

Фокус внимания ученые направили на группу из 5 203 человек. Исследование стартовало в 1998 году, когда все эти люди уже перешагнули 80-летний рубеж и при этом не страдали от главных «возрастных» болезней — рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Этот отбор был необходим, чтобы болезни не исказили результаты. Если бы участники уже страдали тяжелыми заболеваниями, было бы невозможно понять, что именно влияет на продолжительность жизни — питание или исходное состояние здоровья. Такой отбор помог ученым сосредоточиться именно на том, как рацион связан с шансами дожить до 100 лет.

Участники исследования подробно рассказывали о своих пищевых привычках. Примерно 80 процентов участников отнесли себя к мясоедам. Остальные 20 процентов придерживались преимущественно растительной диеты — помимо овощей, зерновых, она иногда включала молочные продукты и яйца, но без добавления мяса. 

Затем Ван и ее коллеги отслеживали по медицинским данным, сколько лет проживут испытуемые. То есть ученые не вмешивались и не лечили людей, а просто наблюдали, кто из них проживет дольше и доживет ли до 100 лет. 

Первичный анализ показал любопытную тенденцию: среди мясоедов долгожителей оказалось больше. Но статистическая значимость этого результата проявилась только после того, как исследователи приняли во внимание ключевой фактор — массу тела участников. Оказалось, что мясо играло особую роль для людей с дефицитом массы тела.

Ученые выделили группу пожилых людей, чей индекс массы тела в 1998 году был ниже отметки 18,5 — граница между недостаточным и нормальным весом. Сравнение внутри этой группы показало, что среди «худых», придерживающихся растительной диеты, до 100 лет доживали лишь 24 человека из 100. А среди их ровесников-мясоедов с таким же низким весом столетний юбилей смогли отпраздновать 30 человек из 100. Более того, самые высокие шансы на долголетие оказались у тех, кто сообщал о ежедневном употреблении мяса. При этом для людей с нормальным или повышенным индексом массы тела такой выраженной разницы между мясоедами и вегетарианцами ученые не нашли.

Как объяснили авторы научной работы, новые данные выглядят логично с физиологической точки зрения. Мясо — это концентрированный источник высококачественного белка и незаменимых аминокислот. 

Эти вещества служат главным строительным материалом для мышц и костей. С возрастом человек естественным образом теряет мышечную массу и плотность костной ткани — этот процесс называется саркопенией и остеопорозом. Для пожилого человека с изначальным дефицитом массы тела этот процесс может идти особенно быстро и опасно. Слабые мышцы повышают риск того, что человек будет чаще падать, а хрупкие кости — риск тяжелых переломов, восстановление после которых в старшем возрасте проходит крайне трудно. Достаточное количество животного белка в рационе может стать критически важным ресурсом для поддержания физического каркаса тела.

При этом Ван предупредила о важнейшем нюансе. Исследование ее команды ни в коем случае не ставит под сомнение пользу овощей. Овощи — это клетчатка, витамины, антиоксиданты и множество других фитонутриентов, без которых невозможно здоровое старение.

«Наши выводы говорят о том, что диетические рекомендации для пожилых должны быть основаны на сбалансированном и полноценном питании, а не на одной лишь животной или одной лишь растительной пище. Это особенно важно для пожилых людей с дефицитом массы тела», — пояснила Ван. 

Авторы отметили, что их выводы основаны на данных по населению Китая, чьи диетические традиции могут отличаться от европейских или американских. Однако фундаментальные биологические механизмы — такие как потребность в белке для поддержания мышц и костей — универсальны для всех людей на планете.

Результаты исследования представлены в The American Journal of Clinical Nutrition.

Игорь Байдов
Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
Комментарии

