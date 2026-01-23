Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Восточное побережье США может столкнуться с веерными отключениями электроэнергии из-за дата-центров
В Соединенных Штатах Америки восточное побережье вскоре может столкнуться с веерными отключениями электроэнергии. Одна из причин — дата-центры, которые поглощают все больше электроэнергии.
Оператор региональной электрической сети PJM обслуживает почти 70 миллионов человек в 13 штатах — от Кентукки до Нью-Джерси. PJM, возможно, придется отключать электроэнергию в периоды высокого спроса, например во время летней жары или зимних морозов.
Бывший руководитель Федеральной комиссии по регулированию энергетики Марк Кристи отметил, что раньше он считал угрозу отключений электроэнергии отдаленной. Теперь, по его словам, риск отключений стал очень высоким.
Бум искусственного интеллекта привел к строительству дата-центров по всей территории США, но в значительной степени они сконцентрированы в Северной Вирджинии. Это увеличивает спрос на электроэнергию в районе восточного побережья и приводит к резкому росту счетов.
Несколько месяцев назад PJM предложила сокращать электроснабжение дата-центров в периоды повышенной нагрузки на систему. Это была одна из идей организации, как сбалансировать интересы потребителей и дата-центров. Против этого выступили технологические компании, в том числе Amazon, Microsoft и Google. Компании заявили, что инициатива несправедливо нацелена на дата-центры. Они предложили сделать отключения от сети добровольными.
Глава компании Monitoring Analytics Джозеф Боуринг подал жалобу в Федеральную комиссию по регулированию энергетики (FERC), в которой призвал запретить PJM обслуживать новые дата-центры до тех пор, пока у нее не появятся достаточные генерирующие мощности. По мнению Боуринга, если эти меры не предпринять, PJM окажется в ситуации, когда ей придется распределять отключения электроэнергии, а не обеспечивать надежность энергосистемы.
Надвигающаяся угроза отключений электроэнергии усугубилась после закрытия нескольких электростанций в зоне обслуживания PJM. На это повлияла экономическая ситуация и экологическая политика. По словам бывшего генерального директора PJM Ману Астхана, излишне жесткое регулирование со стороны властей усложняет ситуацию.
По прогнозам PJM, в течение следующих 10 лет спрос на электроэнергию будет ежегодно увеличиваться в среднем на 4,8%, что считается беспрецедентным темпом роста. По прогнозу консалтинговой фирмы ICF, к 2030 году спрос вырастет на 25% по сравнению с уровнем 2023 года. В первую очередь на это повлияют дата-центры.
На острове близ Сулавеси удалось найти следы первой волны успешных выходцев из Африки. Всего через несколько тысяч лет после той миграции они уже рисовали на стенах пещер, куда можно было попасть только через открытое море. Новые данные означают, что антропологам придется снова существенно пересмотреть возможности древних людей.
Современное жилое пространство содержит большое количество различных электротехнических устройств, функциональность которых стала неотъемлемым элементом бытового комфорта. Однако эта привычная технологическая среда содержит скрытые риски, вероятность реализации которых возрастает при сочетании естественного старения материалов и нарушения условий эксплуатации. Возгорание бытовых приборов — не результат мистического стечения обстоятельств, а следствие вполне определенных физических процессов. Разберем эти механизмы с позиций электротехники и материаловедения вместе с Татьяной Бахваловой, кандидатом физико-математических наук, преподавателем кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА.
Точно собранный гибридный материал показал физикам границу эффекта Кондо на уровне спина 1/2. До этой границы эффект подавляет магнетизм материала, после нее — увеличивает.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Мая, 2017
Вопросы читателей (ч. 3)
26 Декабря, 2014
Как изменится климат к концу XXI века?
8 Июня, 2016
Гибель группы Дятлова: наша версия
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии