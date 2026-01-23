Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Восточное побережье США может столкнуться с веерными отключениями электроэнергии из-за дата-центров

В Соединенных Штатах Америки восточное побережье вскоре может столкнуться с веерными отключениями электроэнергии. Одна из причин — дата-центры, которые поглощают все больше электроэнергии.

Дата-центр Google возле города Прайор, штат Оклахома / © Xpda, Wikipedia

Оператор региональной электрической сети PJM обслуживает почти 70 миллионов человек в 13 штатах — от Кентукки до Нью-Джерси. PJM, возможно, придется отключать электроэнергию в периоды высокого спроса, например во время летней жары или зимних морозов.

Бывший руководитель Федеральной комиссии по регулированию энергетики Марк Кристи отметил, что раньше он считал угрозу отключений электроэнергии отдаленной. Теперь, по его словам, риск отключений стал очень высоким.

Бум искусственного интеллекта привел к строительству дата-центров по всей территории США, но в значительной степени они сконцентрированы в Северной Вирджинии. Это увеличивает спрос на электроэнергию в районе восточного побережья и приводит к резкому росту счетов.

Несколько месяцев назад PJM предложила сокращать электроснабжение дата-центров в периоды повышенной нагрузки на систему. Это была одна из идей организации, как сбалансировать интересы потребителей и дата-центров. Против этого выступили технологические компании, в том числе Amazon, Microsoft и Google. Компании заявили, что инициатива несправедливо нацелена на дата-центры. Они предложили сделать отключения от сети добровольными.

Глава компании Monitoring Analytics Джозеф Боуринг подал жалобу в Федеральную комиссию по регулированию энергетики (FERC), в которой призвал запретить PJM обслуживать новые дата-центры до тех пор, пока у нее не появятся достаточные генерирующие мощности. По мнению Боуринга, если эти меры не предпринять, PJM окажется в ситуации, когда ей придется распределять отключения электроэнергии, а не обеспечивать надежность энергосистемы.

Надвигающаяся угроза отключений электроэнергии усугубилась после закрытия нескольких электростанций в зоне обслуживания PJM. На это повлияла экономическая ситуация и экологическая политика. По словам бывшего генерального директора PJM Ману Астхана, излишне жесткое регулирование со стороны властей усложняет ситуацию.

По прогнозам PJM, в течение следующих 10 лет спрос на электроэнергию будет ежегодно увеличиваться в среднем на 4,8%, что считается беспрецедентным темпом роста. По прогнозу консалтинговой фирмы ICF, к 2030 году спрос вырастет на 25% по сравнению с уровнем 2023 года. В первую очередь на это повлияют дата-центры.