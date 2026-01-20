Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года
Глобальный баланс экономической силы сегодня выглядит совершенно иначе, чем 25 лет назад.
В 2000 году Япония занимала второе место среди крупнейших экономик мира, а Китай находился лишь на шестой позиции. С тех пор мировая иерархия претерпела радикальные изменения — прежде всего за счет стремительного подъема Китая, Индии и России.
Эта инфографика показывает ведущие экономики мира по объему ВВП за последние четверть века на основе данных Международного валютного фонда (МВФ).
На протяжении многих десятилетий Соединенные Штаты сохраняли статус крупнейшей экономики планеты. К 2025 году их номинальный ВВП достиг 30,6 триллиона долларов. За последние 25 лет экономика США почти утроилась, чему способствовали доминирование на мировых финансовых рынках и лидерство в сфере технологий. В 2000 году США значительно опережали Японию, однако уже в 2010 году ее обошел Китай.
Китайская экономика выросла с 1,2 триллиона долларов в 2000 году до 19,4 триллиона долларов, продемонстрировав почти семнадцатикратный рост.
Не менее впечатляющим оказался и путь Индии. В 2000 году она занимала лишь 13-е место в мире по объему ВВП, но с тех пор поднялась на пятую строчку. Более того, в текущем году Индия, как ожидается, станет четвертой крупнейшей экономикой мира, чему способствуют устойчивые темпы роста, благоприятная демографическая структура и масштабные инвестиции в инфраструктуру. Россия за последние четверть века переместилась с 20-го места на девятое.
Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Ученые доказали существование топологических состояний материи там, где ранее это считалось невозможным из-за разрушения привычных свойств частиц. Оказалось, даже в условиях квантового хаоса могут спонтанно возникать структуры, устойчивые к внешним возмущениям. Для этого пришлось пересмотреть фундаментальное определение топологии, отделив его от классического поведения электронов.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.
Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Июня, 2016
Автомобили будущего
11 Мая, 2016
Есть ли будущее у штурмовиков?
24 Марта, 2018
Вопросы читателей (ч. 11)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии