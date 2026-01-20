Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года / © Visual Capitalist

В 2000 году Япония занимала второе место среди крупнейших экономик мира, а Китай находился лишь на шестой позиции. С тех пор мировая иерархия претерпела радикальные изменения — прежде всего за счет стремительного подъема Китая, Индии и России.

Эта инфографика показывает ведущие экономики мира по объему ВВП за последние четверть века на основе данных Международного валютного фонда (МВФ).

На протяжении многих десятилетий Соединенные Штаты сохраняли статус крупнейшей экономики планеты. К 2025 году их номинальный ВВП достиг 30,6 триллиона долларов. За последние 25 лет экономика США почти утроилась, чему способствовали доминирование на мировых финансовых рынках и лидерство в сфере технологий. В 2000 году США значительно опережали Японию, однако уже в 2010 году ее обошел Китай.

Китайская экономика выросла с 1,2 триллиона долларов в 2000 году до 19,4 триллиона долларов, продемонстрировав почти семнадцатикратный рост.

Не менее впечатляющим оказался и путь Индии. В 2000 году она занимала лишь 13-е место в мире по объему ВВП, но с тех пор поднялась на пятую строчку. Более того, в текущем году Индия, как ожидается, станет четвертой крупнейшей экономикой мира, чему способствуют устойчивые темпы роста, благоприятная демографическая структура и масштабные инвестиции в инфраструктуру. Россия за последние четверть века переместилась с 20-го места на девятое.