Восстание декабристов является последним — наиболее масштабным, наиболее долго и основательно подготавливаемым и наименее успешным — в длинной череде переворотов в России, начатой стрелецким бунтом 1682 года (заменившим у власти клан Нарышкиных кланом Милославских) и завершаемой переворотами 1762 года (приведшего к низложению и убийству Петра Третьего его женой Екатериной) и 1801 года (уничтожившему Павла Первого и приведшего на трон его сына Александра). Кандидат философских наук Рябов Петр Владимирович расскажет о типологии подобных переворотов, их причинах и последствиях, механике и лозунгах, роли гвардии и цареубийств в них и сравнит их с декабристским выступлением.

