Ученые создали роботов-кроликов для борьбы с питонами во Флориде
На юге Флориды (США) в национальном парке Эверглейдс инвазивный бирманский питон уничтожает популяции местных животных. Для борьбы с ним исследователи изобрели новый вид «хищников» — роботизированные приманки, которые похожи на обычных кроликов.
Питоны — мастера маскировки. Даже опытные специалисты с трудом находят их. По некоторым оценкам, в экосистеме южной Флориды обитают десятки тысяч змей. Это привело к сокращению популяций некоторых мелких млекопитающих и птиц.
Чтобы противостоять нашествию питонов, специалисты из Округа управления водными ресурсами Южной Флориды и Университета Флориды разработали кроликов-роботов. В общей сложности исследователи создали 120 устройств, стоимостью около четырех тысяч долларов каждый. Эти роботы — не просто визуальные копии кроликов. Они используют специфические уязвимости сенсорной системы бирманского питона.
Ученые оснастили роботизированных кроликов внутренними нагревателями, имитирующими тепловую сигнатуру теплокровного млекопитающего. Моторы на солнечных батареях позволяют имитировать характерные подергивания живого кролика. В свою очередь, ароматические диффузоры выделяют синтетические запахи, которые активируют обонятельные реакции змеи. С помощью такого мультисенсорного подхода разработчики хотели спровоцировать нападение питонов на «кролика».
«Кроликов» помещают в небольшие огражденные зоны. Специалисты могут дистанционно включать и выключать их для экономии энергии. Каждое устройство работает в паре с мониторинговой видеосистемой, предупреждающей биолога, что питон обнаружен. Когда система фиксирует приближение или атаку змеи, на место приходит биолог, чтобы гуманно убрать змею. https://youtu.be/xnMOMGVbsCM
Эксперты развернули систему летом 2025 года. Основная цель проекта — повысить уровень обнаружения змей и защитить от них сохранившиеся местные виды. Если программа окажется успешной, в будущем она может стать образцом применения биомиметической робототехники для контроля инвазивных видов.
