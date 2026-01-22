Физик рассказал, как избежать возгорания бытовой техники

Современное жилое пространство содержит большое количество различных электротехнических устройств, функциональность которых стала неотъемлемым элементом бытового комфорта. Однако эта привычная технологическая среда содержит скрытые риски, вероятность реализации которых возрастает при сочетании естественного старения материалов и нарушения условий эксплуатации. Возгорание бытовых приборов — не результат мистического стечения обстоятельств, а следствие вполне определенных физических процессов. Разберем эти механизмы с позиций электротехники и материаловедения вместе с Татьяной Бахваловой, кандидатом физико-математических наук, преподавателем кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА.

Основу проблемы составляет неуправляемая трансформация электрической энергии в тепловую. В штатном режиме любой прибор рассеивает часть мощности в виде тепла — это неизбежно по закону Джоуля-Ленца. Проблема начинается, когда тепловыделение превышает рассеивающую способность системы. Это происходит в следствии деградации диэлектрических материалов. Поливинилхлорид, полиэтилен и другие полимеры, которые используются в качестве изоляции для проводников, со временем подвергаются термоокислительной деструкции. Особенно ускоряет этот процесс циклический нагрев-остывание. В микротрещинах постепенно накапливается проводящая пыле-влажная смесь, снижающая поверхностное сопротивление. В какой-то момент происходит пробой или коронный разряд, инициирующий каскадное разрушение изоляции.

Также большую роль играет нарушение теплового баланса. Каждый электронный компонент имеет максимальную рабочую температуру, заложенную при проектировании. Пыль обладает низкой теплопроводностью и существенно увеличивает тепловое сопротивление, что в итоге приводит к тому, что компонент работает при температуре на 20–30°C выше расчетной, а такой режим работы значительно сокращает срок его службы и повышает вероятность теплового пробоя.

Распространенные заблуждения относительно безопасности электротехники

Существует устойчивое представление, что работоспособность устройства тождественна его безопасности. На практике множество дефектов носят прогрессирующий характер и длительное время не влияют на основные функции.

Например, подгорание контактов реле или механических выключателей. При каждом размыкании возникает электрическая дуга, постепенно эродирующая контактные поверхности. Сопротивление в точке контакта растет, увеличивается локальный нагрев — образуется положительная обратная связь. Внешне прибор продолжает работать, но температура в коммутационном узле может достигать 200–300°C, достаточных для воспламенения соседних материалов.

Отдельно стоит вопрос перегрузки сетей. Многие не учитывают, что бытовая розетка рассчитана на ток 16 А (при напряжении 230 В это около 3,7 кВт). Подключение через дешевый тройник обогревателя (2 кВт), электрочайника (2,2 кВт) и стиральной машины (2 кВт) создает токовую нагрузку около 27 А. Автоматический выключатель может сработать не мгновенно, а провода в стене с сечением 1,5 мм² будут нагреваться по формуле Q = I²R, где сопротивление растет с температурой. Алюминиевая проводка особенно опасна: из-за ползучести металла контакты в распредкоробках со временем ослабевают, создавая зоны повышенного сопротивления.

Для профилактики следует проводить тепловой мониторинг. Простейшая инфракрасная термометрия позволяет выявить аномалии. Температура корпуса прибора не должна превышать 40–45°C в нормальном режиме. Нагрев розетки или вилки — прямое указание на проблемы с контактными соединениями. Также важен учет коэффициента мощности блока питания при выборе суммарной нагрузки на линию (она должна рассчитываться с запасом 20–25% относительно номинала автоматического выключателя) и понимание механизмов старения. Электродвигатели в стиральных машинах и холодильниках теряют до 30% КПД за 7–10 лет эксплуатации. Эта «недостающая» мощность также превращается в тепло, перегружая изоляцию обмоток. Не стоит забывать, что повышенная влажность (более 70%) также является фактором риска.

С точки зрения физики, возгорание электротехники — это всегда переход системы в неравновесное состояние, когда скорость тепловыделения превышает скорость теплоотвода. Эксплуатационный ресурс любого устройства конечен, и его сокращение происходит нелинейно. Регулярная проверка тепловых режимов, контроль состояния контактных групп и понимание реальных, а не паспортных, нагрузок — это не избыточная осторожность, а инженерная необходимость. Современная бытовая техника проектируется с расчетом на штатные условия; любое отклонение от них требует пропорционального ужесточения мер контроля.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

РТУ МИРЭА 100 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».