Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.

За последний год ученым удалось поставить под сомнение или опровергнуть сразу несколько фундаментальных теорий, связанных с функционированием человеческого языка. Например, оказалось, что за превращение мыслей в речь отвечает не зона Брока, а из сотен «универсальных» правил грамматики лишь треть применима действительно ко всем языкам мира или большинству из них.

Принято считать, что человек способен «на ходу» составлять предложения, которые никогда ранее не произносил, потому что в его сознании есть некоторые представления о языковых моделях, в соответствии с которыми слова могут объединяться в более крупные структуры. Как формируются эти паттерны и что собой представляют, остается загадкой для когнитивной науки. Тем не менее считается, что наиболее соответствует действительности грамматика составляющих — теория, согласно которой язык «хранится» в сознании в виде древовидных иерархических структур, а они, в свою очередь, представляют собой группы слов, которые можно заменить одним элементом (например, в английском языке: the boy → he).

Лингвисты из Орхусского университета в Дании обратили внимание, что в английском и — с большой долей вероятности — во многих других языках существуют группы слов, которые невозможно описать в рамках грамматики составляющих. Статью с аргументом против теории, фактически лежащей в основе всего современного синтаксиса (по крайней мере с 1950-х годов), опубликовал научный журнал Nature Human Behaviour.

Грамматика составляющих предполагает, что слова и словосочетания в соответствии с определенными принципами объединяются в более крупные единицы. Именно эти единицы, напоминающие по структуре дерево, и называются составляющими. Например, в предложении She ate the cake (Она съела торт) определенный артикль the и существительное cake (торт) образуют именную (так как «корень» дерева, вершина иерархии, главное слово — имя существительное, а не артикль) группу the cake. Эта именная группа соединяется с глаголом ate (съела), образуя глагольную группу ate the cake (съела что? торт). Вместе с местоимением she (она) глагольная группа образует предложение.

Все составляющие, в том числе те, которые рассмотрены в примере выше, иерархичны, и их элементы не пересекаются. Это значит, что составляющие либо независимы, либо полностью вложены друг в друга: нет слов, которые относятся одновременно к нескольким группам. Однако авторы статьи заметили, что многие распространенные последовательности из трех или четырех слов в английском языке не соответствуют этим критериям. Например, популярная конструкция in the middle of the (на русский язык переводится примерно как «посреди»), если признать ее составляющей, будет «наслаиваться» на именную группу с артиклем the, которая последует в предложении после предлога of. То же самое можно сказать о последовательности can I have a — «можно ли мне взять/получить/съесть [что-то]».

Пример ситуации, когда линейная последовательность слов может пересекаться с «полноценными» составляющими / © Yngwie A. Nielsen & Morten H. Christiansen, Nature Human Behaviour

Подобные последовательности, которые больше напоминают не дерево, а соединение нескольких деталей конструктора, раньше упускали из виду, поскольку они не соответствуют грамматике составляющих. Однако в новом исследовании ученые доказали, что эти группы слов осознаются носителями языка как самостоятельные единицы, а не как «обрывки» составляющих, которые нужно «достроить».

Авторы публикации провели шесть экспериментов и выяснили, что линейные последовательности слов, относящихся к определенным частям речи, могут «записываться» в сознании наряду с «полноценными» составляющими: прочитав или услышав один раз, человек начинает обрабатывать их быстрее. При этом важны не только сами части речи, но и порядок, в котором они следуют. Исследователи также убедились, что мозг не «достраивает» последовательности до полной составляющей.

Когда участники экспериментов читали не отдельные линейные последовательности, а текст, то такие группы слов ускоряли чтение и позволяли реже возвращаться к предыдущим строкам. В естественных диалогах участники повторяли последовательности частей речи в следующей реплике, даже когда эти последовательности не соответствовали критериям составляющих.

По словам авторов исследования, результаты эксперимента показывают: линейные структуры можно считать ключевым элементом наших представлений о языке. Даже если грамматику человеческого языка невозможно описать совсем без использования иерархий, многие значимые элементы все равно представляют собой гораздо более простые структуры. И хотя в работе использовались данные только английского языка, есть основания предполагать, что результаты будут релевантны и для других языков. Проверить эту гипотезу лингвисты планируют в дальнейших исследованиях.

«Традиционные правила грамматики не могут охватить все ментальные представления о структуре языка. Возможно, даже удастся объяснить, как мы используем язык в целом, с помощью более простой структуры. <…> Важно также отметить, что если нам не нужен более сложный механизм иерархического синтаксиса, то это может означать, что пропасть между человеческим языком и другими системами общения животных намного меньше, чем считалось ранее», — подытожили авторы статьи.

Полина Меньшова 399 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.