Китай создал первый в мире туннелепроходческий щит с регулируемым диаметром

На предприятии в городе Фошан, провинции Гуандун на юге Китая, сотрудники компании China Railway Huatun Joint Heavy Equipment Co. представили первый в мире туннелепроходческий щит, способный менять диаметр прямо на месте строительства.

Первый в мире туннелепроходческий щит с регулируемым диаметром Variable Diameter No 1 / © China Daily

Первым проектом, в котором будет использоваться туннелепроходческий щит Variable Diameter No 1, станет межрегиональная железнодорожная линия у железнодорожного вокзала Гуанчжоу. Машина позволит менять диаметр тоннеля и одновременно строить станционные участки после прохождения тоннеля до станции.

Аппарат способен свободно изменять диаметр, что позволяет непрерывно строить одну станцию с двумя тоннелями. Сначала машина прокладывает тоннели меньшего диаметра. Достигнув участка станции, она расширяется на месте, чтобы вырыть тоннель большей ширины для уровня платформы. После завершения работы на станции диаметр снова уменьшается, и машина продолжает прокладку следующего участка без необходимости разборки или организации дополнительных шахт.

Использование такого туннелепроходческого щита значительно упрощает и ускоряет процесс строительства.