Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

На международной выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске впервые показали облик нового российско-белорусского легкого самолета «Освей». Двухмоторный ЛМС-192 «Освей» рассчитан на 19 пассажиров или на перевозку до 1,8 тонн груза. Он призван закрыть нишу региональных и местных авиаперевозок, где особенно востребована техника такой вместимости.

Модель российско-белорусского самолета «Освей» / © РИА Новости

Самолет получит российский турбовинтовой двигатель ВК-800 и винт АВ-410. «Освей» задуман как многоцелевое воздушное судно, способное одинаково эффективно работать и на пассажирских маршрутах, и в грузовом сегменте.

Предполагается, что первый опытный образец будет готов к 2026 году.

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в июне 2025-го отметил: российская сторона ждет финального заключения белорусских партнеров, чтобы приступить к разработке рабочей конструкторской документации.

«Освей» может стать значимым проектом для авиапрома обеих стран: он не только закроет потребности региональных перевозчиков, но и создаст предпосылки для формирования совместной школы самолетостроения.