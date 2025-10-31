Слушатели узнают о сложностях, целях и возможностях реализации баз на Луне.

О мероприятии

За последние годы космические агентства разных стран все чаще обращаются к Луне: у NASA есть большая программа Artemis, Индия и Япония планируют отправить новый ровер, Россия и Китай готовятся к созданию совместной лунной базы.

Сотрудник Института космических исследований РАН Павел Сергеевич Шубин расскажет о том, что скрывается за современной «лунной гонкой»: какие технологии уже готовы для строительства первых баз, как решаются проблемы радиации, энергетики и доставки грузов. И попробует предсказать, когда на естественном спутнике Земли появятся первые обитаемые станции.

Расписание ул. Машкова, 28/20 строение 1 Москва 19:30