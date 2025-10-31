О мероприятии

Кандидат исторических наук Александр Владимирович Сафронов расскажет про историю завоевания области майя Теотиуаканской державой в конце IV в. доминирования в восточных областях Мезоамерики в V в. Теотиуакан – крупнейший городской центр в истории Мезоамерики, появившийся в долине Мехико в конце I тыс. до н.э., а III в. превратившейся в гигантский мегаполис, объединивший под своей властью всю Центральную Мексику, с населением свыше 100 тысяч человек и монументальными культовыми постройками. C конца III в. теотиуаканские цари развернули масштабные завоевательные походы в других регионах и во второй половине IV в. наконец дошли до восточных пределов Мезоамерики, покорив области Гватемальское нагорья и Центральных низменностей майя. Таким образом большинство царств майя, сложившихся в к этому, времени попали под власть иноземных завоевателей и были включены в систему экономических и культурных связей Теотиуаканской державы. Слушатели узнают про ход завоевания области майя Теотиуаканом под предводительством Сийах-Кака в 378 г. и историческую судьбу царских династий майя в период иноземного господства в V в.

