Новейший авианосец Китая «Фуцзянь» впервые принял J-35, J-15T и KJ-600 на палубу
Китай одновременно представил палубный стелс-истребитель J-35, модернизированный истребитель J-15T и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) KJ-600, взлетающие с нового авианосца с помощью электромагнитной катапульты.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продемонстрировала способность запускать и принимать самолеты с нового авианосца «Фуцзянь». Официальные изображения, опубликованные НОАК, подтвердили, что новые палубные стелс-истребители J-35 и самолеты ДРЛОиУ KJ-600 проходят испытания на авианосце — ранее подобного не наблюдалось.
Появление видео, где все три типа самолетов одновременно действуют с борта «Фуцзянь», стало настоящим открытием, одним из множества впечатляющих свидетельств развития авиационной мощи Китая в этом году.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Психологи ТюмГУ выявили, что женщины-родители подростков испытывают более высокий уровень родительского стресса, чем мужчины, из-за большей вовлеченности в родительство и чувства потери контроля над жизнью. Несмотря на использование большего числа стратегий совладания (копинга), таких как конфронтация или избегание, они реже прибегают к поиску социальной поддержки и менее довольны своей родительской ролью.
Коррозия стали происходит под воздействием влаги, кислорода, химических реагентов и микроорганизмов. Обычное повреждение металла можно контролировать с помощью покрытий и ингибиторов, но биологическое разложение, вызываемое бактериями, грибами и водорослями, представляет особую опасность из-за скрытого характера процесса. В водной среде организмы образуют биопленки, выделяют кислоты и буквально поедают железо изнутри, что приводит к быстрому разрушению подводных конструкций, трубопроводов и резервуаров. Ученые Пермского Политеха разработали инновационный метод ингибирования (процесс подавления) коррозии стали, который комплексно решает проблему микробиологического разрушения с эффективностью до 95%.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
«Вся эта пустыня — искусственное образование, которое возникло только из-за человека». Разговор за жизнь с палеоэкологом Аркадием Савинецким
Смерть цивилизации: возможные сценарии
Топ главных детищ Илона Маска
«Роскосмос» делает копию ракеты SpaceX — правда, не доведет дело до конца. И это хорошая новость
Откуда приходят самые загадочные радиосигналы Вселенной?
Топ самых загрязненных мест на планете
Семь шагов за горизонт
