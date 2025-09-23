Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новейший авианосец Китая «Фуцзянь» впервые принял J-35, J-15T и KJ-600 на палубу

Китай одновременно представил палубный стелс-истребитель J-35, модернизированный истребитель J-15T и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) KJ-600, взлетающие с нового авианосца с помощью электромагнитной катапульты.

Модернизированный истребитель J-15T / © НОАК

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продемонстрировала способность запускать и принимать самолеты с нового авианосца «Фуцзянь». Официальные изображения, опубликованные НОАК, подтвердили, что новые палубные стелс-истребители J-35 и самолеты ДРЛОиУ KJ-600 проходят испытания на авианосце — ранее подобного не наблюдалось.

© НОАК

Появление видео, где все три типа самолетов одновременно действуют с борта «Фуцзянь», стало настоящим открытием, одним из множества впечатляющих свидетельств развития авиационной мощи Китая в этом году.

Стелс-истребитель J-35 / © НОАК

ДРЛОиУ KJ-600 / © НОАК