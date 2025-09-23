Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Египте нашли полицейский свисток 3300-летней давности

Перфорированная коровья кость, которую в Египте использовали в качестве свистка / © Michelle Langley, International Journal of Osteoarchaeology

Изделие обнаружили во время раскопок Ахетатона – древней египетской столицы, основанной фараоном Эхнатоном, известным также как Аменхотеп IV. Ученые нашли среди руин некое костяное изделие еще в 2008 году, но лишь сейчас провели его анализ. Исследование опубликовано в International Journal of Osteoarchaeology.

Находка вырезана из первой коровьей фаланги и на первый взгляд выглядит не слишком примечательно. Ученые проанализировали разные варианты и пришли к выводу, что костяное изделие — это свисток. На территории Древнего Египта костяной свисток обнаружили впервые.

Артефакт нашли в так называемой «Каменной деревне», расположенной вблизи от «Деревни рабочих». Ученые считают, что в этих деревнях жили рабочие, которые принимали участие в строительстве царской гробницы. Ряд строений в этих деревнях могли быть наблюдательными пунктами для охраны, следившими за территорией.

Свисток обнаружили в сооружении, похожем на пропускной пункт. Местные охранники, вероятно, могли пользоваться свистком.

Согласно другим артефактам и изображениям, у египтян была своя полиция — «меджаи». Это представители полукочевого племени, известные своими боевыми навыками. В Египте их использовали в качестве «полицейских».

Отверстие в древнем костяном свистке, найденном в Египте / © Michelle Langley, International Journal of Osteoarchaeology

По словам исследователей, о жизни среднестатистических египтян известно относительно мало, хотя ученые уделяют достаточно много внимания изучению памятников и гробниц фараонов. Изучение подобных мест крайне важно, так как они сохранили историю жизни обычных людей, а не только фараонов и их придворных.