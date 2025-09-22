  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
22 сентября, 07:18
Рейтинг: +694
Посты: 2123

США и НАТО получат крупнейший в мире военный транспортный самолет от Radia

Компания Radia представила проект WindRunner for Defense — будущий крупнейший военный транспортный самолет в истории. Его уникальность заключается не в максимальной грузоподъемности, а в огромном объеме грузового отсека. WindRunner рассчитан на перевозку готовых систем без необходимости разборки.

# авиация
# самолёты
# США
# технологии
Рендер самолета WindRunner / © Radia
Рендер самолета WindRunner / © Radia

Хотя изначально WindRunner разрабатывался для транспортировки огромных лопастей ветряных турбин, его возможности могут быть востребованы и в военной сфере: Пентагон и Конгресс США уже проявили интерес к применению аппарата для нужд Министерства обороны. 

Рендер самолета WindRunner, перемещающего CH-47 Chinook / © Radia
Рендер самолета WindRunner, перемещающего CH-47 Chinook / © Radia

Так, один рейс позволит доставить шесть вертолетов CH-47 Chinook или двенадцать ударных Apache, тогда как C-17 Globemaster ВВС США способен взять лишь два. Самолет также сможет перевозить собранные истребители F-16 и F-35C, конвертопланы CV-22, а при необходимости — даже ракетные ускорители. Общий объем грузовой кабины превышает 6 800 кубических метров, что в семь раз больше, чем у крупнейшего ныне эксплуатируемого военного транспортника США — C-5 Galaxy.

WindRunner сможет взлетать и садиться на грунтовые полосы длиной всего 1 800 метров и использовать стандартное наземное оборудование для обслуживания. Его габариты впечатляют: длина — 108 метров, размах крыла — 80 метров, высота — 24 метра. Полезная нагрузка составляет около 72 тонн — меньше, чем у Ан-225, Ан-124 или C-5, но именно огромный объем делает самолет уникальным.

Первый полет WindRunner запланирован к концу этого десятилетия, а начало эксплуатации — примерно к 2030 году.

За месяц
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
21 сентября, 10:01
Evgenia Vavilova

ЦЕРН сообщил о первых результатах высокоэнергетических столкновения легких ядер

Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.

Физика
# Alice
# CERN
# CMS
# LHCb-детектор
# БАК
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ЦЕРН
# ядерная физика
# ядро атома
19 сентября, 12:50
ТюмГУ

В групповой работе девушкам оказались важны отношения, а юношам — результат

Ученые ТюмГУ выявили факторы, помогающие студентам в групповой работе, и выяснили, что общие цели и ценности объединяют даже незнакомых людей. Ключевое различие заключается в гендерных особенностях: для девушек важны устойчивые межличностные связи и личностные черты собеседников, такие как дружелюбие и открытость, а для юношей — фиксация индивидуального вклада и благоприятный психоэмоциональный климат без глубокого погружения в общение. Эти выводы уже применяются в реальных проектах и могут быть использованы для повышения вовлеченности горожан в совместную деятельность.

ТюмГУ
# гендерные отношения
# группы
# девушки
# юноши
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
18 сентября, 12:05
Игорь Байдов

Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.

Биология
# алкоголь
# спирт
# человек и животные
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
# этанол
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
