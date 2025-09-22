Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

США и НАТО получат крупнейший в мире военный транспортный самолет от Radia

Компания Radia представила проект WindRunner for Defense — будущий крупнейший военный транспортный самолет в истории. Его уникальность заключается не в максимальной грузоподъемности, а в огромном объеме грузового отсека. WindRunner рассчитан на перевозку готовых систем без необходимости разборки.

Рендер самолета WindRunner / © Radia

Хотя изначально WindRunner разрабатывался для транспортировки огромных лопастей ветряных турбин, его возможности могут быть востребованы и в военной сфере: Пентагон и Конгресс США уже проявили интерес к применению аппарата для нужд Министерства обороны.

Рендер самолета WindRunner, перемещающего CH-47 Chinook / © Radia

Так, один рейс позволит доставить шесть вертолетов CH-47 Chinook или двенадцать ударных Apache, тогда как C-17 Globemaster ВВС США способен взять лишь два. Самолет также сможет перевозить собранные истребители F-16 и F-35C, конвертопланы CV-22, а при необходимости — даже ракетные ускорители. Общий объем грузовой кабины превышает 6 800 кубических метров, что в семь раз больше, чем у крупнейшего ныне эксплуатируемого военного транспортника США — C-5 Galaxy.

WindRunner сможет взлетать и садиться на грунтовые полосы длиной всего 1 800 метров и использовать стандартное наземное оборудование для обслуживания. Его габариты впечатляют: длина — 108 метров, размах крыла — 80 метров, высота — 24 метра. Полезная нагрузка составляет около 72 тонн — меньше, чем у Ан-225, Ан-124 или C-5, но именно огромный объем делает самолет уникальным.

Первый полет WindRunner запланирован к концу этого десятилетия, а начало эксплуатации — примерно к 2030 году.