Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Эксперты предупредили о возможной задержке лунной программы США из-за Starship

Члены Консультативной комиссии по вопросам безопасности в аэрокосмической сфере NASA заявили, что лунная версия транспортной системы Starship для программы Human Landing System (HLS) может задержаться «на годы», поэтому SpaceX не будет готова к миссии «Артемида III», запланированной на 2027 год.

Художественное изображение: транспортная система Starship на Луне / © SpaceX

По словам участника комиссии Пола Хилла, такой вывод эксперты сделали после августовского визита на стартовую площадку «Звездной базы» SpaceX и встреч с руководством компании. «График HLS серьезно под угрозой и, по нашей оценке, может отстать на годы от планов высадки на Луну в рамках «Артемида III» в 2027 году», — отметил Хилл.

Главная проблема связана с демонстрацией технологии перекачки топлива, необходимой для дозаправки Starship на низкой околоземной орбите перед полетом к Луне. Эта работа задерживается из-за отставания в разработке Starship V3 — первой модификации, способной выполнять такие операции, а также из-за продолжающихся доработок двигателя Raptor V3.

Хилл не стал подробно останавливаться на проблемах или их возможных последствиях. Однако президент SpaceX Гвинн Шотвелл на конференции World Space Business Week признала, что именно перекачка топлива вызывает у нее больше беспокойства, чем стыковка кораблей Starship на орбите. «Надеюсь, это окажется не так сложно, как думают некоторые инженеры», — сказала она.

Члены комиссии подчеркнули, что продолжат рассматривать программу Starship HLS, включая «тщательный сбор фактов» о конструкции и применении технологии перекачки криогенного топлива, на следующих заседаниях.