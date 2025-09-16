  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
16 сентября, 09:34
Рейтинг: +267
Посты: 814

SpaceX построила стыковочную систему космического корабля Crew Dragon из велосипедных амортизаторов

Газета The Washington Post опубликовала небольшой отрывок из новой книги журналиста Кристиана Дэвенпорта «Ракетные мечты: Маск, Безос и внутренняя история новой космической гонки стоимостью в триллион долларов». В нем рассказывается, как инженеры компании Илона Маска разработали инновационную систему стыковки для космического корабля Crew Dragon, используя детали от горного велосипеда.

Художественная иллюстрация стыковки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС) / © NASA
Художественная иллюстрация стыковки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС) / © NASA

В 2013 году инженеры SpaceX, включая бывшего сотрудника NASA Джарета Мэттьюса, решили создать собственную систему стыковки вместо предложенной NASA, несмотря на ее проверенную надежность и безопасность. Они заменили сложные исполнительные механизмы на простые велосипедные амортизаторы, значительно упростив конструкцию и уменьшив зависимость от сложного программного обеспечения и электроники.

Этот подход, основанный на принципах минимализма и инноваций, позволил создать легкую и эффективную систему стыковки, получившую название «McDocker». Несмотря на первоначальное недоверие со стороны NASA, система успешно прошла более 450 физических испытаний и тысячи симуляций.

Ее эффективность была продемонстрирована во время беспилотной миссии Demo-1 в марте 2019 года, когда Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией. Этот успех стал важным шагом в коммерциализации пилотируемых космических полетов и укрепил позиции SpaceX как лидера в космической отрасли.

Таким образом, история разработки системы стыковки Crew Dragon иллюстрирует подход SpaceX к инновациям и эффективности, который позволил компании добиться значительных успехов в космических технологиях.

