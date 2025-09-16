Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
SpaceX построила стыковочную систему космического корабля Crew Dragon из велосипедных амортизаторов
Газета The Washington Post опубликовала небольшой отрывок из новой книги журналиста Кристиана Дэвенпорта «Ракетные мечты: Маск, Безос и внутренняя история новой космической гонки стоимостью в триллион долларов». В нем рассказывается, как инженеры компании Илона Маска разработали инновационную систему стыковки для космического корабля Crew Dragon, используя детали от горного велосипеда.
В 2013 году инженеры SpaceX, включая бывшего сотрудника NASA Джарета Мэттьюса, решили создать собственную систему стыковки вместо предложенной NASA, несмотря на ее проверенную надежность и безопасность. Они заменили сложные исполнительные механизмы на простые велосипедные амортизаторы, значительно упростив конструкцию и уменьшив зависимость от сложного программного обеспечения и электроники.
Этот подход, основанный на принципах минимализма и инноваций, позволил создать легкую и эффективную систему стыковки, получившую название «McDocker». Несмотря на первоначальное недоверие со стороны NASA, система успешно прошла более 450 физических испытаний и тысячи симуляций.
Ее эффективность была продемонстрирована во время беспилотной миссии Demo-1 в марте 2019 года, когда Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией. Этот успех стал важным шагом в коммерциализации пилотируемых космических полетов и укрепил позиции SpaceX как лидера в космической отрасли.
Таким образом, история разработки системы стыковки Crew Dragon иллюстрирует подход SpaceX к инновациям и эффективности, который позволил компании добиться значительных успехов в космических технологиях.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.
Как выяснилось, удар по летящему к Земле крупному небесному телу еще не гарантирует предотвращения катастрофы даже в случае его успешного отклонения. Есть множество вариантов, при которых астероид или комета может снова выйти на траекторию столкновения с нашей планетой.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как мы разрушили озоновый слой и что это значит для климата Земли? Интервью с Евгением Розановым
Гамма-всплески, марсианский лед и космическая пассионарность: как Россия исследует Вселенную. Интервью с Игорем Митрофановым
План «Уран»: как Красная армия переломила Вторую мировую?
Открытие крупных экзолун способно уничтожить гипотезу Тейи
Михаил Гельфанд: «Каждый кричащий о страшном вреде ГМО ответственен за слепых детей в Азии»
Заглянуть в глубины космоса: уникальный радиооптический телескоп Геруни
Животные-экстремалы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии