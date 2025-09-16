Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX построила стыковочную систему космического корабля Crew Dragon из велосипедных амортизаторов

Газета The Washington Post опубликовала небольшой отрывок из новой книги журналиста Кристиана Дэвенпорта «Ракетные мечты: Маск, Безос и внутренняя история новой космической гонки стоимостью в триллион долларов». В нем рассказывается, как инженеры компании Илона Маска разработали инновационную систему стыковки для космического корабля Crew Dragon, используя детали от горного велосипеда.

Художественная иллюстрация стыковки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС) / © NASA

В 2013 году инженеры SpaceX, включая бывшего сотрудника NASA Джарета Мэттьюса, решили создать собственную систему стыковки вместо предложенной NASA, несмотря на ее проверенную надежность и безопасность. Они заменили сложные исполнительные механизмы на простые велосипедные амортизаторы, значительно упростив конструкцию и уменьшив зависимость от сложного программного обеспечения и электроники.

Этот подход, основанный на принципах минимализма и инноваций, позволил создать легкую и эффективную систему стыковки, получившую название «McDocker». Несмотря на первоначальное недоверие со стороны NASA, система успешно прошла более 450 физических испытаний и тысячи симуляций.

Ее эффективность была продемонстрирована во время беспилотной миссии Demo-1 в марте 2019 года, когда Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией. Этот успех стал важным шагом в коммерциализации пилотируемых космических полетов и укрепил позиции SpaceX как лидера в космической отрасли.

Таким образом, история разработки системы стыковки Crew Dragon иллюстрирует подход SpaceX к инновациям и эффективности, который позволил компании добиться значительных успехов в космических технологиях.