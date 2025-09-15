Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Энтузиаст собрал ПК из кубиков LEGO
Энтузиаст из Южной Кореи, известный как Чхве (Choi), собрал портативный компьютер из кубиков типа LEGO. По словам создателя, ранее он не увлекался подобными конструкторами.
Как сообщает PC Gamer, это был первый опыт Чхве по сборке компьютера. Он собрал не только полноценный корпус системного блока, но и монитор с OLED-панелью, а также механическую клавиатуру.
Чхве пояснил, что он играет в игры только на PlayStation, так что ему не был нужен отдельный графический процессор. Он собрал простой офисный компьютер с процессором AMD Ryzen 5 5600G и 16 гигабайтами оперативной памяти. Монитор оснащен OLED-панелью стоимостью 60 долларов США.
По словам Чхве, сборка заняла у него более полутора месяцев. Хотя многие сравнивают его компьютер с Apple II, сам энтузиаст утверждает, что не использовал какую-то конкретную модель в качестве ориентира.
Чхве рассказал, что раньше не увлекался конструкторами из кирпичиков. Делая покупки онлайн, он добавил в корзину конструктор, чтобы получить скидку на весь заказ. Тогда у него и возникла идея сделать портативный компьютер из кубиков. Позднее он также собрал мышь, часы на базе старого iPhone 6 и аудиоустройство, стилизованное под винтажное радио.
