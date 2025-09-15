Инфографика: сколько времени дети проводят перед экранами и на что они его тратят

Сегодня дети окружены экранами с более раннего возраста, чем когда-либо прежде. Телевизоры, планшеты, игры и социальные приложения — цифровые медиа стали неотъемлемой частью их жизни.

Инфографика: сколько времени дети проводят перед экранами и на что они тратят время / © Visualcapitalist

Но сколько времени дети проводят перед экранами и на что именно они тратят это время? Инфографика выше показывает долю экранного времени, которое дети посвящают различным занятиям, а также среднесуточное время перед экранами по возрастным группам. Данные взяты из опроса The Common Sense Census 2025, проведенного в США среди 1578 родителей детей в возрасте восьми лет и младше.

Результаты выявили две ключевые закономерности. Во‑первых, большинство экранного времени дети проводят за просмотром видео. Во‑вторых, с возрастом время перед экраном резко увеличивается. Просмотр телевизора и видео занимает 60% всего экранного времени, что делает пассивный просмотр режимом по умолчанию. На втором месте — игры (26%), благодаря чему совокупная доля «смотрим + играем» достигает 86% всего времени, проведенного за экраном.

Чтение с экрана (4%), видеочаты (4%), социальные сети (2%), выполнение домашних заданий (1%) и другие активности (3%) составляют оставшиеся 14%. Проще говоря: развлекательное использование вытесняет все остальное.

Ежедневное экранное время увеличивается с возрастом. Для детей младше двух лет оно составляет чуть более часа в день. В возрасте двух–четырех лет — уже более двух часов. У детей пяти–восьми лет рост еще более заметен — до трех часов 28 минут, примерно вдвое больше по сравнению с младшими возрастными группами. Для детей младшего школьного возраста добавляется еще один час 20 минут, что на 63% больше предыдущей группы. В целом, общее время перед экраном у детей младше двух лет и у детей пяти–восьми лет увеличивается на 145 минут в день — около 230%.

Эта тенденция отражает более широкий доступ к устройствам, увеличенную концентрацию внимания и растущую самостоятельность детей по мере взросления.