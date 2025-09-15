Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: сколько времени дети проводят перед экранами и на что они его тратят
Сегодня дети окружены экранами с более раннего возраста, чем когда-либо прежде. Телевизоры, планшеты, игры и социальные приложения — цифровые медиа стали неотъемлемой частью их жизни.
Но сколько времени дети проводят перед экранами и на что именно они тратят это время? Инфографика выше показывает долю экранного времени, которое дети посвящают различным занятиям, а также среднесуточное время перед экранами по возрастным группам. Данные взяты из опроса The Common Sense Census 2025, проведенного в США среди 1578 родителей детей в возрасте восьми лет и младше.
Результаты выявили две ключевые закономерности. Во‑первых, большинство экранного времени дети проводят за просмотром видео. Во‑вторых, с возрастом время перед экраном резко увеличивается. Просмотр телевизора и видео занимает 60% всего экранного времени, что делает пассивный просмотр режимом по умолчанию. На втором месте — игры (26%), благодаря чему совокупная доля «смотрим + играем» достигает 86% всего времени, проведенного за экраном.
Чтение с экрана (4%), видеочаты (4%), социальные сети (2%), выполнение домашних заданий (1%) и другие активности (3%) составляют оставшиеся 14%. Проще говоря: развлекательное использование вытесняет все остальное.
Ежедневное экранное время увеличивается с возрастом. Для детей младше двух лет оно составляет чуть более часа в день. В возрасте двух–четырех лет — уже более двух часов. У детей пяти–восьми лет рост еще более заметен — до трех часов 28 минут, примерно вдвое больше по сравнению с младшими возрастными группами. Для детей младшего школьного возраста добавляется еще один час 20 минут, что на 63% больше предыдущей группы. В целом, общее время перед экраном у детей младше двух лет и у детей пяти–восьми лет увеличивается на 145 минут в день — около 230%.
Эта тенденция отражает более широкий доступ к устройствам, увеличенную концентрацию внимания и растущую самостоятельность детей по мере взросления.
По данным на июль 2025 года, в России зафиксирован один из самых высоких показателей распространенности мигрени — 20,8%, число таких пациентов приближается к 30 миллионам человек. Ученые Пермского Политеха объяснили, из-за чего наступает мигрень, и кто ей наиболее подвержен, чем она отличается от обычной головной боли и что такое «мигрень выходного дня», а также сколько приступов в месяц считаются нормой и как гимнастика для глаз, и диета помогут их предотвратить.
Пикацизм — расстройство пищевого поведения, которое выражается в стремлении употребить что-то малосъедобное, например землю, глину, мыло и другие непригодные в пищу вещи. Порой встречаются еще более экзотичные и опасные для жизни пристрастия. С таким столкнулись психиатры из США: у молодой женщины развилась тяга к порошковому отбеливателю в дополнение к тому, что она страдала тяжелой анемией из-за дефицита витамина B12. Вероятной причиной симптомов медики назвали аутоиммунный сбой.
Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.
Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
