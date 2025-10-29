Эксперт развеял мифы о вреде смартфонов и обозначил реальные угрозы

Современного человека сложно представить без армии электронных помощников. Смартфоны, умные часы, беспроводные наушники и колонки стали неотъемлемой частью быта, непрерывно связывая нас с миром информации. Но насколько безопасна эта комфортная цифровая реальность? Не приходится ли нам платить за удобство собственным здоровьем? На эти вопросы ответил Антон Миронов, старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий Российского технологического университета МИРЭА. Эксперт предлагает взвешенный подход, основанный на анализе трех ключевых групп рисков, и дает практические рекомендации, как минимизировать потенциальный вред.

По словам Антона Миронова, при разработке любого гаджета приоритетны вопросы безопасности. Каждое устройство, прежде чем попасть на полку магазина, проходит строгую сертификацию. Эксперт выделяет три основных фронта, на которых работают инженеры, чтобы защитить пользователя.

Первый и самый обсуждаемый — электромагнитное излучение. Для беспроводной связи гаджеты оснащаются специальными модулями, которые потребляют до 30-40% от общего энергобаланса устройства. Работают они на сверхвысоких частотах, аналогичных тем, что используются в микроволновых печах. Однако, как спешит успокоить эксперт, мощность этого излучения у смартфонов во много раз ниже, а сам процесс передачи данных непостоянен. Если говорить про беспроводные наушники, то их излучение и вовсе минимально. Это продиктовано не только заботой о здоровье, но и технической необходимостью: для длительной работы в компактном корпусе требуется емкий, но небольшой аккумулятор, а чем меньше излучение, тем меньше энергии ему нужно. Рост скоростей передачи данных достигается не за счет увеличения мощности, а благодаря сложным математическим алгоритмам кодирования сигнала. «Для пользователя это кодирование не несет абсолютно никаких рисков, так как это просто программа, исполняемая процессором», — поясняет Миронов.

Вторая группа рисков — электробезопасность. «Сердце» большинства гаджетов — литиевый аккумулятор. Литий — металл крайне активный. «При любом контакте с атмосферой происходит его мгновенное возгорание с выделением большого количества тепла и ядовитого дыма. При этом потушить такой пожар практически невозможно, горение может продолжаться даже под водой», — предупреждает эксперт. Именно поэтому разработчики помещают батареи в прочные корпуса и оснащают их многоуровневой системой контроллеров, защищающих от перегрева и перезаряда. Не менее осторожным следует быть и с зарядными устройствами, которые, будучи включенными в розетку без нагрузки, могут выйти из строя и стать причиной возгорания.

Третья группа факторов — социально-гигиеническая. Экран любого устройства излучает холодный свет, подавляющий выработку мелатонина — гормона, ответственного за сон. Именно поэтому вечерний серфинг в соцсетях часто оборачивается бессонницей. Производители пытаются нивелировать этот эффект, внедряя ночные режимы с теплым светом, но кардинально решить проблему это не может. Наконец, существует и морально-психологический аспект. Гаджеты обрушивают на нас лавину информации, не оставляя времени на ее осмысление, но успевая провоцировать эмоциональные реакции и выброс гормонов стресса.

Мифы и реальность

Главный миф — это панические представления об электромагнитном излучении. Да, его источники повсюду, но их мощность тщательно контролируется и сводится к безопасному минимуму. Страхи, что беспроводные наушники «жарят мозг», также преувеличены — их излучение, как ни парадоксально, одно из самых слабых именно в силу близости к телу пользователя. Другой распространенный миф — это беспечное отношение к зарядным устройствам. Многие считают, что вилка в розетке без телефона абсолютно безопасна, но это — опасное заблуждение. Реальность такова, что неисправный блок питания может стать причиной пожара

Также люди часто недооценивают риск использования гаджетов в ванной комнате, полагая, что опасность исходит только от самого устройства. На деле же, как объясняет Антон Миронов, опасным может стать зарядное устройство, в которое попала вода: «Причиной поражения током становятся зарядные устройства. При падении смартфона в воду происходит замыкание и на выходе появляется опасное для жизни напряжение в 230 вольт». Что касается влияния на сон, то не только гаджеты виноваты в наших бессонницах. Аналогичным образом на выработку мелатонина влияет и холодное основное освещение в квартире.

Практическое применение

Основываясь на анализе рисков, эксперт дает ряд конкретных рекомендаций. Чтобы минимизировать воздействие электромагнитных полей, стоит полностью снимать все гаджеты на ночь, убирая смартфон и наушники подальше от кровати, и не использовать несертифицированные устройства. В сфере электробезопасности правила еще строже: не оставляйте гаджеты на зарядке без присмотра, особенно на ночь; немедленно прекратите использование устройств с признаками повреждения батареи (вздутие, перегрев); уходя из дома, отключайте зарядные устройства от сети; и используйте только оригинальные аксессуары. Категорически нельзя заряжать устройства в ванной комнате. Дополнительно Антон Миронов советует установить в электрический щит устройства защитного отключения (УЗО), реле напряжения и устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП). «Но напомню, что подобные операции должны производиться только квалифицированным электриком», — подчеркивает он.

Для сохранения психического и физического здоровья необходимо соблюдать «цифровую гигиену». Врачи рекомендуют ограничить использование гаджетов минимум за два часа до сна. Чтобы улучшить качество отдыха, можно оборудовать квартиру системой адаптивного освещения, которое вечером будет автоматически переключаться в теплый спектр. Для борьбы с информационной перегрузкой важно не верить всему прочитанному, проводить регулярный аудит подписок в соцсетях и, что самое главное, устраивать себе «цифровой детокс». «Даже полчаса или час в день, проведенные без гаджетов за любимым делом в окружении приятных людей, существенно снижают уровень стресса и улучшают самочувствие», — резюмирует эксперт.

Гаджеты прочно вошли в нашу жизнь, и отказываться от их благ было бы неразумно. Однако ответственность за безопасное сосуществование с технологиями лежит в равной степени как на разработчиках, так и на самих пользователях. Осознанное и грамотное использование электронных помощников дает преимущества цифровой эпохи, сводя к минимуму потенциальные риски для здоровья. Взвешенный подход, основанный на фактах, а не на страхах, — главный инструмент для комфортной и безопасной жизни в современном мире.

РТУ МИРЭА 88 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».