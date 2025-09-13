Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Boeing представила технологию, которая сократит время сборки спутников на 50%
Аэрокосмический гигант представил новый подход к изготовлению оснований солнечных панелей, который способен существенно ускорить производство спутников.
Специалисты компании Boeing заявили, что использование технологии 3D-печати может сократить время сборки композитных конструкций на целых шесть месяцев в рамках типичной программы создания крыла солнечной панели космического аппарата.
Подложки солнечных панелей удерживают элементы на месте и обеспечивают их жесткость и точное выравнивание для эффективного улавливания солнечного света на орбите. Обычно они изготавливаются из композитных материалов в процессе, который может занимать недели и требует большого объема ручной работы для каждой панели.
Благодаря печати несущих элементов и встроенных деталей прямо в подложку компания может собирать панели параллельно с производством солнечных ячеек. Роботизированная сборка и автоматическая инспекция на заводе Spectrolab дополнительно ускорят процесс и повысят его стабильность, снижая долю ручных операций.
Подход рассчитан на масштабирование: от малых спутников до более крупных платформ Boeing, включая серию 702, а выход технологии на рынок намечен на 2026 год.
Хотя 3D-печать давно применяется для кронштейнов, воздуховодов и других мелких компонентов космических аппаратов, подложки солнечных батарей представляют более серьезную задачу: они должны быть одновременно сверхлегкими, жесткими и термостабильными, выдерживая нагрузки при запуске и на орбите.
Первые 3D-печатные панели будут использовать солнечные элементы Spectrolab на малых спутниках, собираемых Millennium Space Systems — обе компании входят в подразделение Boeing Space Mission Systems.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Характеристики поверхности оказались менее значимыми для ee намокания, чем скорость падения жидкости. А крошечные капли смогли прикрепиться даже к тефлону.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Гигантская экономия: как исследователи из Сибири снизят расход топлива самолетов
Рециклинг в атомной отрасли: от «хвостов» до быстрых реакторов
Теломеры: невнятный секрет долголетия
«Лукавых» предков могло быть много
Самые великие покорения человека
Самые несимпатичные животные
Возобновляемая энергетика: фундамент для цивилизационной катастрофы?
Невидимая темная материя
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии