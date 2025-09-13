  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
13 сентября, 17:07
Рейтинг: +266
Посты: 810

Boeing представила технологию, которая сократит время сборки спутников на 50%

Аэрокосмический гигант представил новый подход к изготовлению оснований солнечных панелей, который способен существенно ускорить производство спутников.

# Boeing
# космос
# спутники
# технологии
Аппарат Millennium, оснащенный солнечными панелями Spectrolab / © Boeing
Аппарат Millennium, оснащенный солнечными панелями Spectrolab / © Boeing

Специалисты компании Boeing заявили, что использование технологии 3D-печати может сократить время сборки композитных конструкций на целых шесть месяцев в рамках типичной программы создания крыла солнечной панели космического аппарата.

Подложки солнечных панелей удерживают элементы на месте и обеспечивают их жесткость и точное выравнивание для эффективного улавливания солнечного света на орбите. Обычно они изготавливаются из композитных материалов в процессе, который может занимать недели и требует большого объема ручной работы для каждой панели.

Благодаря печати несущих элементов и встроенных деталей прямо в подложку компания может собирать панели параллельно с производством солнечных ячеек. Роботизированная сборка и автоматическая инспекция на заводе Spectrolab дополнительно ускорят процесс и повысят его стабильность, снижая долю ручных операций.

Подход рассчитан на масштабирование: от малых спутников до более крупных платформ Boeing, включая серию 702, а выход технологии на рынок намечен на 2026 год.

Хотя 3D-печать давно применяется для кронштейнов, воздуховодов и других мелких компонентов космических аппаратов, подложки солнечных батарей представляют более серьезную задачу: они должны быть одновременно сверхлегкими, жесткими и термостабильными, выдерживая нагрузки при запуске и на орбите.

Первые 3D-печатные панели будут использовать солнечные элементы Spectrolab на малых спутниках, собираемых Millennium Space Systems — обе компании входят в подразделение Boeing Space Mission Systems.

12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
11 сентября, 20:03
Evgenia Vavilova

Скорость падения капли решила, намокнет поверхность или нет

Характеристики поверхности оказались менее значимыми для ee намокания, чем скорость падения жидкости. А крошечные капли смогли прикрепиться даже к тефлону.

Физика
# гидрофобная поверхность
# капли
# мягкая материя
# скорость
# смачиваемость
# тефлон
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
