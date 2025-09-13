Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Boeing представила технологию, которая сократит время сборки спутников на 50%

Аппарат Millennium, оснащенный солнечными панелями Spectrolab / © Boeing

Специалисты компании Boeing заявили, что использование технологии 3D-печати может сократить время сборки композитных конструкций на целых шесть месяцев в рамках типичной программы создания крыла солнечной панели космического аппарата.

Подложки солнечных панелей удерживают элементы на месте и обеспечивают их жесткость и точное выравнивание для эффективного улавливания солнечного света на орбите. Обычно они изготавливаются из композитных материалов в процессе, который может занимать недели и требует большого объема ручной работы для каждой панели.

Благодаря печати несущих элементов и встроенных деталей прямо в подложку компания может собирать панели параллельно с производством солнечных ячеек. Роботизированная сборка и автоматическая инспекция на заводе Spectrolab дополнительно ускорят процесс и повысят его стабильность, снижая долю ручных операций.

Подход рассчитан на масштабирование: от малых спутников до более крупных платформ Boeing, включая серию 702, а выход технологии на рынок намечен на 2026 год.

Хотя 3D-печать давно применяется для кронштейнов, воздуховодов и других мелких компонентов космических аппаратов, подложки солнечных батарей представляют более серьезную задачу: они должны быть одновременно сверхлегкими, жесткими и термостабильными, выдерживая нагрузки при запуске и на орбите.

Первые 3D-печатные панели будут использовать солнечные элементы Spectrolab на малых спутниках, собираемых Millennium Space Systems — обе компании входят в подразделение Boeing Space Mission Systems.