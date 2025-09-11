Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Продажи электромобилей в США установили новые рекорды, но Tesla уступила долю рынка
Согласно последним данным аналитической компании Cox Automotive, в августе продажи электромобилей в США достигли нового рекорда: было продано 146 332 машины.
Доля электромобилей в общем объеме продаж новых автомобилей составила 9,9% — выше июльского показателя (9,1%) и это самый высокий уровень на сегодняшний день.
Поскольку федеральный налоговый вычет на электромобили истекает 30 сентября, аналитики прогнозируют, что третий квартал 2025 года может стать самым успешным в истории американского рынка. Текущий рекорд принадлежит четвертому кварталу 2024 года, когда было реализовано 365 824 электромобиля.
При этом продажи Tesla в августе снизились на 6,7% в годовом выражении, а доля компании на рынке упала до 38% — минимального уровня за все время наблюдений. Эксперты объясняют это ростом конкуренции: автопроизводители активно выводят на рынок новые модели, подогревая интерес покупателей и расширяя спрос.
Tesla же в последние годы делает ставку на сторонние проекты — роботакси и человекоподобных роботов. Однако ключевым источником дохода компании остается автомобильный бизнес.
Долгое время исследователи полагали, что шерстью, переливающейся на свету всеми цветами радуги, обладает только одно млекопитающее. Однако авторы нового исследования выяснили, что это не так. Такого рода шерсть встречается как минимум у 10 групп млекопитающих.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
