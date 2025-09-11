  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
11 сентября, 09:06
Продажи электромобилей в США установили новые рекорды, но Tesla уступила долю рынка

Согласно последним данным аналитической компании Cox Automotive, в августе продажи электромобилей в США достигли нового рекорда: было продано 146 332 машины.

Электромобиль Tesla / © Tesla
Электромобиль Tesla / © Tesla

Доля электромобилей в общем объеме продаж новых автомобилей составила 9,9% — выше июльского показателя (9,1%) и это самый высокий уровень на сегодняшний день.

Поскольку федеральный налоговый вычет на электромобили истекает 30 сентября, аналитики прогнозируют, что третий квартал 2025 года может стать самым успешным в истории американского рынка. Текущий рекорд принадлежит четвертому кварталу 2024 года, когда было реализовано 365 824 электромобиля.

При этом продажи Tesla в августе снизились на 6,7% в годовом выражении, а доля компании на рынке упала до 38% — минимального уровня за все время наблюдений. Эксперты объясняют это ростом конкуренции: автопроизводители активно выводят на рынок новые модели, подогревая интерес покупателей и расширяя спрос.

Tesla же в последние годы делает ставку на сторонние проекты — роботакси и человекоподобных роботов. Однако ключевым источником дохода компании остается автомобильный бизнес.

9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
8 сентября, 20:06
Evgenia Vavilova

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.

Физика
# жидкие кристаллы
# квантовые системы
# поляризация
# темпоральные кристаллы
10 сентября, 14:25
Игорь Байдов

Ученые увеличили число известных животных с «радужным мехом» с одного до 10

Долгое время исследователи полагали, что шерстью, переливающейся на свету всеми цветами радуги, обладает только одно млекопитающее. Однако авторы нового исследования выяснили, что это не так. Такого рода шерсть встречается как минимум у 10 групп млекопитающих.

Биология
# животные
# мех
# млекопитающие
# шерсть
