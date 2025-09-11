Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Продажи электромобилей в США установили новые рекорды, но Tesla уступила долю рынка

Согласно последним данным аналитической компании Cox Automotive, в августе продажи электромобилей в США достигли нового рекорда: было продано 146 332 машины.

Электромобиль Tesla / © Tesla

Доля электромобилей в общем объеме продаж новых автомобилей составила 9,9% — выше июльского показателя (9,1%) и это самый высокий уровень на сегодняшний день.

Поскольку федеральный налоговый вычет на электромобили истекает 30 сентября, аналитики прогнозируют, что третий квартал 2025 года может стать самым успешным в истории американского рынка. Текущий рекорд принадлежит четвертому кварталу 2024 года, когда было реализовано 365 824 электромобиля.

При этом продажи Tesla в августе снизились на 6,7% в годовом выражении, а доля компании на рынке упала до 38% — минимального уровня за все время наблюдений. Эксперты объясняют это ростом конкуренции: автопроизводители активно выводят на рынок новые модели, подогревая интерес покупателей и расширяя спрос.

Tesla же в последние годы делает ставку на сторонние проекты — роботакси и человекоподобных роботов. Однако ключевым источником дохода компании остается автомобильный бизнес.