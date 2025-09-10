Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ученый впервые создал 3D-модель затонувшей подлодки Второй мировой войны
Подводное исследование, проведенное с помощью 3D-фотограмметрии, предоставило новые сведения о немецкой подлодке U-670, которая затонула во время Второй мировой войны.
Подводную лодку U-670 типа VIIC Кригсмарине заложили в конце 1941 года на верфи «Ховальдтсверке» в Гамбурге, а спустя полтора года она вошла в строй. Однако в 1943 году во время учебного задания в Балтийском море U-670 столкнулась с кораблем-мишенью «Болкобург» и затонула, в результате чего погиб 21 член экипажа.
В 2013 году обломки подлодки обнаружили вблизи песчаной косы на севере Польши, на глубине 80 метров, а недавно исследователь Бартломей Питала (Bartłomiej Pitala) сделал 3D-фотограмметрическое сканирование (высокотехнологичный метод сканирования объектов, который использует фотокамеры или их комбинации для точного измерения формы, размера и положения объектов в пространств) места крушения с использованием почти 10 000 фотографий, что позволило выявить примечательные детали затонувшей субмарины.
Подводная лодка имела водоизмещение 769 тонн, общую длину 67 метров и была оснащена двумя четырехтактными шестицилиндровыми дизельными двигателями Germaniawerft F46 с наддувом. Она была способна погружаться на глубину до 230 метров и проходить 148 километров под водой и до 15 000 километров на поверхности.
На 3D-модели, созданной исследователем, видно, что носовой люк для погрузки торпед открыт, задняя часть кормы отсутствует из-за столкновения, а боевая рубка покрыта рыболовными сетями.
