Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Вице-президент SpaceX рассказал о будущих полетах Starship
Вице-президент по надежности сборки и полетов SpaceX Билл Герстенмайер на симпозиуме по космическим технологиям, организованном Американским астронавтическим обществом в Кливленде, рассказал о следующих испытаниях транспортной системы Starship.
По словам Герстенмайера, приведенным изданием Ars Technica, в рамках 11-го полета Starship отправится по суборбитальной траектории, аналогичной предыдущим миссиям. Этот полет может состояться в октябре 2025 года.
В следующем году инженеры перейдут к испытаниям новой версии корабля и ускорителя под названием Starship V3. Она получит новые двигатели Raptor с большей производительностью. Сначала SpaceX отправит Starship V3 в суборбитальный полет, а затем, если он будет успешным, Starship совершит первый орбитальный полет, который состоится не раньше рейса №13. Это совпадает с недавним комментарием Маска, который отметил, что SpaceX, вероятно, попытается вернуть и посадить Starship на стартовый комплекс в Техасе, где-то в районе 13–15-го испытания.
Все испытательные полеты Starship до сих пор были суборбитальными, то есть возвращались на Землю до совершения хотя бы одного витка. SpaceX хочет быть уверенной, что может контролировать место и время возвращения корабля на Землю.
Орбитальные миссии откроют новый этап развития Starship. Они позволят SpaceX начать запуск более мощных широкополосных спутников Starlink нового поколения для потребительского интернета и также откроют возможность для перекачки топлива на околоземной орбите с одного корабля Starship на другой. По словам Герстенмайера, перекачку топлива в космосе инженеры планируют осуществить в 2026 году.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Топ образцов вооружений, обеспечивающих военную мощь России
Космический субботник: проекты по защите Земли от орбитального мусора
Портрет воина
Готов ли человек жить вечно?
Идеальные миры
Правда ли, что до встречи с инопланетянами осталось 400 тысяч лет?
Самые холодные места на Земле
Сила накопления: как работают аккумуляторы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии