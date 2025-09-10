Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Вице-президент SpaceX рассказал о будущих полетах Starship

Вице-президент по надежности сборки и полетов SpaceX Билл Герстенмайер на симпозиуме по космическим технологиям, организованном Американским астронавтическим обществом в Кливленде, рассказал о следующих испытаниях транспортной системы Starship.

Приводнение Starship в Индийском океане после десятого испытательного полета / © SpaceX

По словам Герстенмайера, приведенным изданием Ars Technica, в рамках 11-го полета Starship отправится по суборбитальной траектории, аналогичной предыдущим миссиям. Этот полет может состояться в октябре 2025 года.

В следующем году инженеры перейдут к испытаниям новой версии корабля и ускорителя под названием Starship V3. Она получит новые двигатели Raptor с большей производительностью. Сначала SpaceX отправит Starship V3 в суборбитальный полет, а затем, если он будет успешным, Starship совершит первый орбитальный полет, который состоится не раньше рейса №13. Это совпадает с недавним комментарием Маска, который отметил, что SpaceX, вероятно, попытается вернуть и посадить Starship на стартовый комплекс в Техасе, где-то в районе 13–15-го испытания.

Все испытательные полеты Starship до сих пор были суборбитальными, то есть возвращались на Землю до совершения хотя бы одного витка. SpaceX хочет быть уверенной, что может контролировать место и время возвращения корабля на Землю.

Орбитальные миссии откроют новый этап развития Starship. Они позволят SpaceX начать запуск более мощных широкополосных спутников Starlink нового поколения для потребительского интернета и также откроют возможность для перекачки топлива на околоземной орбите с одного корабля Starship на другой. По словам Герстенмайера, перекачку топлива в космосе инженеры планируют осуществить в 2026 году.