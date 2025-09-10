Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Вход в американскую школу / © Getty Images

Как сообщило издание Wall Street Journal, результаты достигли исторического минимума. Это тревожный признак того, что стремительное развитие таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ), в сочетании с другими вероятными факторами, включая последствия пандемии COVID-19, серьезно затруднило успешное освоение молодыми людьми базовых знаний и навыков.

Результаты получены из тестов, проведенных Национальной оценкой прогресса в образовании (NAEP), в ходе которых ежегодно тестируются десятки тысяч учащихся. По данным тестов, с 2019 по 2024 год доля учащихся 12-х классов (последний год обучения в старшей школе), владеющих математикой и чтением, сократилась на два процента, составив всего 35% по чтению и 22% по математике. Только один из пяти школьников смог сделать вывод из эссе, и лишь 60 % справились с задачей по определению численности населения географической области, зная ее площадь и плотность населения.

Ряд экспертов обвинил в плохих результатах развитие технологий ИИ и, в частности, таких инструментов, как чат-бот ChatGPT компании OpenAI. По их данным, даже преподаватели начинают использовать ИИ для оценки работ своих учеников, создавая тем самым порочный круг обратной связи, в котором дети не развивают навыки критического мышления на уроках.

Тем временем министр образования США Линда Макмэн заявила, что рекордно низкие результаты по математике и чтению среди старшеклассников стали дополнительным аргументом в пользу закрытия Министерства образования США. «Президент Трамп и я намерены вернуть штатам контроль над образованием, чтобы они могли внедрять инновации», — отметила она в своем заявлении.