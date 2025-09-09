Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Лучшие здания мира: опубликован лонг-лист премии Dezeen Awards 2025

Онлайн-журнал об архитектуре Dezeen представил изображения лучших зданий мира, вошедших в лонг-лист архитектурных номинаций премии Dezeen Awards этого года.

Финалист премии в категории «Гражданский проект», архитектурное бюро Kyriakos Tsolakis спроектировало здание национальной обсерватории Кипра в Агридии, Кипр / © Aaron Miles

Проекты, вошедшие в длинный список и претендующие на награды в различных категориях, были реализованы ведущими архитектурными студиями из 56 стран, включая Эфиопию, Вьетнам, Японию, Исландию, США и Аргентину. Они отобраны из более чем 4300 заявок из 89 стран на пяти континентах и отмечают отдельных лиц и студии, создающие самые выдающиеся архитектурные, интерьерные и дизайнерские проекты по всему миру.

Финалист премии в категории «Проект смешанного использования», коммерческий район в Сиане / © Heatherwick Studio

Студия Heatherwick Studio спроектировала Xi’an CCBD, коммерческий район в Сиане, Китай. Культурно-деловой район Сианя расположен к югу от исторического центра города, между руинами Храма Неба и знаменитой телебашней Шэньси. Район сочетает в себе торговую зону с пешеходными улицами, террасами и открытыми площадями, офисы, квартиры и вертикальный парк.

Финалист премии в категории «Проект смешанного использования», гибридный стадион Таммела / © JKMM

Архитектурное бюро JKMM спроектировало гибридный стадион Таммела в Тампере, Финляндия, который объединяет футбольный стадион стандарта УЕФА с жилыми зданиями, торговым центром и общественными службами.

Финалист премии в категории «Небольшой проект», водонапорная башня Вога / © White Arkitekter

Неподалеку от шведского прибрежного города Варберг стоит водонапорная башня Вога, спроектированная компанией White Arkitekter.

Финалист премии в категории «Инфраструктурный и транспортный проект», станция метро «Финансовый район короля Абдаллы» / © Zaha Hadid Architects

Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects создало станцию метро «Финансовый район короля Абдаллы» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Станция, оборудованная шестью железнодорожными платформами на четырех уровнях, которые легко связывает ее с автобусными маршрутами, создавая важный мультимодальный транспортный узел для столицы Саудовской Аравии.

Финалист премии в категории «Проект гостеприимства», студия Gang спроектировала Populus — новый отель для города Денвер, США / © Jason O’Rear

Финалист премии в категории «Проект здоровья», архитектурное бюро CF Møller Architects спроектировало психиатрическую клинику в Тампере , Финляндия / © Wellu Hamalainen

Финалист премии в категории «Проект рабочего пространства», архитектурные бюро Cobe, Vilhelm Lauritzen Architects и Third Nature спроектировали The Tip of Nordø — круглое офисное здание на набережной в Копенгагене, Дания / © Cobe

Финалист премии в категории «Культурный проект», компания Open Architecture спроектировала Sun Tower — общественно-культурный объект на берегу океана в Яньтае, Китай / © Iwan Baan

Финалист премии в категории «Проект рабочего пространства», компания Bailo+Rull Arquitectura спроектировала офисное здание Slow Office в Барселоне, Испания / © Andres Flajszer