Лучшие здания мира: опубликован лонг-лист премии Dezeen Awards 2025
Онлайн-журнал об архитектуре Dezeen представил изображения лучших зданий мира, вошедших в лонг-лист архитектурных номинаций премии Dezeen Awards этого года.
Проекты, вошедшие в длинный список и претендующие на награды в различных категориях, были реализованы ведущими архитектурными студиями из 56 стран, включая Эфиопию, Вьетнам, Японию, Исландию, США и Аргентину. Они отобраны из более чем 4300 заявок из 89 стран на пяти континентах и отмечают отдельных лиц и студии, создающие самые выдающиеся архитектурные, интерьерные и дизайнерские проекты по всему миру.
Студия Heatherwick Studio спроектировала Xi’an CCBD, коммерческий район в Сиане, Китай. Культурно-деловой район Сианя расположен к югу от исторического центра города, между руинами Храма Неба и знаменитой телебашней Шэньси. Район сочетает в себе торговую зону с пешеходными улицами, террасами и открытыми площадями, офисы, квартиры и вертикальный парк.
Архитектурное бюро JKMM спроектировало гибридный стадион Таммела в Тампере, Финляндия, который объединяет футбольный стадион стандарта УЕФА с жилыми зданиями, торговым центром и общественными службами.
Неподалеку от шведского прибрежного города Варберг стоит водонапорная башня Вога, спроектированная компанией White Arkitekter.
Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects создало станцию метро «Финансовый район короля Абдаллы» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Станция, оборудованная шестью железнодорожными платформами на четырех уровнях, которые легко связывает ее с автобусными маршрутами, создавая важный мультимодальный транспортный узел для столицы Саудовской Аравии.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
