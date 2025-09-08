Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники зафиксировали появление нового острова на Аляске

Вдоль прибрежной равнины юго-восточной Аляски вода быстро вытесняет лед. Ледники в этом районе истончаются и отступают, а талая вода образует ледниковые озера. На одном из этих растущих водных просторов появился новый остров.

Спутники зафиксировали появление нового острова на Аляске / © NASA Earth Observatory

Снимки, сделанные спутниками серии Landsat в 1984 и 2025 годах, показали, как ледник Алсек, огибавший небольшую гору Проу-Ноб, растаял, превратив ее территорию в новый остров. Судя по спутниковым изображениям, это произошло где-то между 13 июля и 6 августа 2025 года.

Кроме того, с 1984 года площадь озера Алсек увеличилась с 45 до 75 квадратных километров. Вместе с соседними озерами Арлекин и Гранд Плато площадь этих трех озер за этот период увеличилась более чем вдвое.

