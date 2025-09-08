Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Джеймс Уэбб» запечатлел одни из самых массивных и ярких звезд во Вселенной

Звездное скопление Pismis 24 / © NASA, ESA, CSA, and STScI

Скопление звезд Pismis 24 находится в ядре туманности NGC 6357, или Омара, примерно на расстоянии 5500 световых лет от Земли по направлению к созвездию Скорпиона.

Звездное скопление Pismis 24 / © NASA, ESA, CSA, and STScI

Это одна из ближайших к нашей планете областей активного звездообразования, которая предоставляет ученым редкую и уникальную возможность получить представление о формировании крупных массивных звезд.

В центре нового изображения находится Pismis 24-1. Когда-то ее считали одной из самых массивных известных звезд, хотя на самом деле это скопление, как минимум, из двух звезд, однако на снимке они не видны по отдельности. Тем не менее, эти две звезды по-прежнему входят в число самых массивных и ярких из когда-либо наблюдавшихся, имея 74 и 66 солнечных масс соответственно.

© ESA

«Джеймс Уэбб» получил детальное изображение звездного скопления с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), которая позволила «проникнуть» сквозь космическую пыль и газ, различив тысячи звезд, похожих на драгоценные камни, разных размеров и цветов.