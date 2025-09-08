Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Джеймс Уэбб» запечатлел одни из самых массивных и ярких звезд во Вселенной
Специалисты Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новые изображения, полученные космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST), которые демонстрируют молодое звездное скопление Pismis 24.
Скопление звезд Pismis 24 находится в ядре туманности NGC 6357, или Омара, примерно на расстоянии 5500 световых лет от Земли по направлению к созвездию Скорпиона.
Это одна из ближайших к нашей планете областей активного звездообразования, которая предоставляет ученым редкую и уникальную возможность получить представление о формировании крупных массивных звезд.
В центре нового изображения находится Pismis 24-1. Когда-то ее считали одной из самых массивных известных звезд, хотя на самом деле это скопление, как минимум, из двух звезд, однако на снимке они не видны по отдельности. Тем не менее, эти две звезды по-прежнему входят в число самых массивных и ярких из когда-либо наблюдавшихся, имея 74 и 66 солнечных масс соответственно.
«Джеймс Уэбб» получил детальное изображение звездного скопления с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), которая позволила «проникнуть» сквозь космическую пыль и газ, различив тысячи звезд, похожих на драгоценные камни, разных размеров и цветов.
Нынешний новый гость из межзвездного пространства 3I/ATLAS для многих исследователей космоса еще одна почти упущенная возможность получить бесценные знания: кто знает, какую информацию несет с собой этой объект из глубин Вселенной, а мы вряд ли успеем даже рассмотреть его вблизи. Астрономы предложили прекратить эту череду разочарований и заранее подготовиться к следующей встрече с чужеродным объектом в Солнечной системе — построить специальный зонд и держать его «в запасе».
По статистике каждый второй ребенок за год болеет более двух раз. Часто причиной ослабленного иммунитета становится качество воздуха, который помимо углекислого газа содержит еще микрочастицы алюминия. Хотя этот металл безопасен в бытовых предметах (оконных рамах, посуде), промышленные выбросы с ТЭЦ и алюминиевых заводов распространяют опасную мелкодисперсную пыль. Она легко попадает в организм при дыхании, накапливается и незаметно ослабляет иммунитет, делая детей особенно уязвимыми к болезням. Группа специалистов с участием ученых ПНИПУ установила, что воздействие алюминия снижает детский иммунитет почти на 10%.
Анализ спектра далекой галактики ADFS-KMTDOG-102, ранее изученной с помощью телескопа «Джемини-Юг», показал, что «маленькие красные точки» (Little Red Dots, LRDs) — крошечные и скрытые в пыли галактики — могут оказаться предшественниками так называемых голубых запыленных галактик (Blue Dust-Obscured Galaxies, BlueDOGs), которые возникли в эпоху «космического полудня».
Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты
В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.
В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
