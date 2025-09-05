Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Из-за редкого заболевания женщина всю жизнь видела драконов вместо людей

В психиатрическую больницу Нидерландов обратилась женщина, которая видела драконов вместо людей. У нее диагностировали редкое заболевание, зафиксированное врачами около 80 раз за 100 лет.

Кадр из сериала «Игра престолов» / © HBO

Как сообщает Live Science, 52-летняя женщина рассказала, что когда она смотрела на людей, «они превращались в драконов». Она также видела, как перед ней спонтанно появлялись драконоподобные лица, даже когда людей не было.

По словам пациентки, лица людей поначалу казались нормальными, а потом «чернели, у них появлялись длинные заостренные уши и выступающая морда. На лицах появлялась рептилоидная кожа и огромные глаза ярко-желтого, зеленого, синего или красного цвета».

Женщина добавила, что испытывала эти галлюцинации с детства. Галлюцинации стали мешать ей так сильно, что она больше не могла нормально общаться и работать.

Врачи обследовали пациентку и провели ей электроэнцефалограмму. Результаты оказались нормальными, но магнитно-резонансная томография головного мозга показала несколько изменений в белом веществе вблизи чечевицеобразного ядра (lentiform nucleus) и в полуовальном центре (semioval centre). Эти поражения могли быть вызваны разрывами мелких кровеносных сосудов головного мозга. Согласно отчету врачей, ущерб был нанесен достаточно давно.

МРТ головного мозга показывает поражения белого вещества в полуовальном центре (Centrum semiovale) / © Elsevier Ltd

Хотя электроэнцефалограмма не выявила отклонений, врачи подозревали, что зрительные галлюцинации были вызваны аномальной электрофизиологической активностью в частях мозга, которые обрабатывают цвета и лица, в частности в вентральной затылочно-височной коре. Эта область, расположенная в задней части мозга, регулирует распознавание объектов. По мнению врачей, поражения мозга, выявленные с помощью магнитно-резонансной томографии, могли вызвать эту активность. Возможно, такое состояние было у нее с рождения. Его могло вызвать временное лишение кислорода незадолго до или после родов.

У пациентки диагностировали прозопометаморфопсию. Это состояние влияет на то, как люди воспринимают человеческие лица, в результате чего черты кажутся резко искаженными.

Женщине назначили лечение. В начале она избавилась от визуальных галлюцинаций, но во сне у нее появились галлюцинации в виде стукающих звуков. Тогда ее перевели на препарат, который обычно используется для лечения симптомов деменции, вызванной болезнью Альцгеймера или болезнью Паркинсона. Лечение уменьшило слуховые галлюцинации, а зрительные симптомы снизились до управляемого уровня. Через три года после начала лечения женщина сообщила, что продолжала работать на одном месте, а ее социальные отношения улучшились.

Прозопометаморфопсия встречается очень редко. По данным обзора 2011 года, за 100 лет было описано около 80 таких случаев. У большинства пациентов искажения длятся от нескольких дней до нескольких недель, но нидерландка жила с прозопометаморфопсией всю жизнь.