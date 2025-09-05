  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
5 сентября, 06:28
Рейтинг: +36
Посты: 79

Из-за редкого заболевания женщина всю жизнь видела драконов вместо людей

В психиатрическую больницу Нидерландов обратилась женщина, которая видела драконов вместо людей. У нее диагностировали редкое заболевание, зафиксированное врачами около 80 раз за 100 лет.

Сообщество
# галлюцинации
# медицина
Кадр из сериала «Игра престолов» / © HBO
Кадр из сериала «Игра престолов» / © HBO

Как сообщает Live Science, 52-летняя женщина рассказала, что когда она смотрела на людей, «они превращались в драконов». Она также видела, как перед ней спонтанно появлялись драконоподобные лица, даже когда людей не было. 

По словам пациентки, лица людей поначалу казались нормальными, а потом «чернели, у них появлялись длинные заостренные уши и выступающая морда. На лицах появлялась рептилоидная кожа и огромные глаза ярко-желтого, зеленого, синего или красного цвета». 

Женщина добавила, что испытывала эти галлюцинации с детства. Галлюцинации стали мешать ей так сильно, что она больше не могла нормально общаться и работать.

Врачи обследовали пациентку и провели ей электроэнцефалограмму. Результаты оказались нормальными, но магнитно-резонансная томография головного мозга показала несколько изменений в белом веществе вблизи чечевицеобразного ядра (lentiform nucleus) и в полуовальном центре (semioval centre). Эти поражения могли быть вызваны разрывами мелких кровеносных сосудов головного мозга. Согласно отчету врачей, ущерб был нанесен достаточно давно.

МРТ головного мозга показывает поражения белого вещества в полуовальном центре (Centrum semiovale) / © Elsevier Ltd
МРТ головного мозга показывает поражения белого вещества в полуовальном центре (Centrum semiovale) / © Elsevier Ltd

Хотя электроэнцефалограмма не выявила отклонений, врачи подозревали, что зрительные галлюцинации были вызваны аномальной электрофизиологической активностью в частях мозга, которые обрабатывают цвета и лица, в частности в вентральной затылочно-височной коре. Эта область, расположенная в задней части мозга, регулирует распознавание объектов. По мнению врачей, поражения мозга, выявленные с помощью магнитно-резонансной томографии, могли вызвать эту активность. Возможно, такое состояние было у нее с рождения. Его могло вызвать временное лишение кислорода незадолго до или после родов.

У пациентки диагностировали прозопометаморфопсию. Это состояние влияет на то, как люди воспринимают человеческие лица, в результате чего черты кажутся резко искаженными.

Женщине назначили лечение. В начале она избавилась от визуальных галлюцинаций, но во сне у нее появились галлюцинации в виде стукающих звуков. Тогда ее перевели на препарат, который обычно используется для лечения симптомов деменции, вызванной болезнью Альцгеймера или болезнью Паркинсона. Лечение уменьшило слуховые галлюцинации, а зрительные симптомы снизились до управляемого уровня. Через три года после начала лечения женщина сообщила, что продолжала работать на одном месте, а ее социальные отношения улучшились.

Прозопометаморфопсия встречается очень редко. По данным обзора 2011 года, за 100 лет было описано около 80 таких случаев. У большинства пациентов искажения длятся от нескольких дней до нескольких недель, но нидерландка жила с прозопометаморфопсией всю жизнь.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Сен
700
Суперорганизмы: как живут сверхсоциальные виды, как возникла многоклеточность и причем тут рак?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
2000
Детство в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
1500
Когда витамины убивают
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Затмения: чудо небесной механики
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
600
Восход красной Луны или почему зимой холодно, а летом Солнце высоко?
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
07 Сен
Бесплатно
Крылатые легенды
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Сен
Бесплатно
Наблюдение полного лунного затмения
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
08 Сен
Бесплатно
Малюта Скуратов: палач опричнины
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 сентября, 14:59
ФизТех

Новая теория раскрыла связь квантовых флуктуаций и судьбы Вселенной

Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.

ФизТех
# вакуум
# вселенная
# квант пространства
# пространство-время
3 сентября, 17:18
Юлия Трепалина

Выявлен тип музыки, способный помочь при укачивании

Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.

Психология
# морская болезнь
# музыка
# тошнота
# укачивание
2 сентября, 13:46
Адель Романова

На Марсе нашли новый минерал, который образуется при сильном нагреве

В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.

Астрономия
# внеземные породы
# космос
# марс
# планетология
# спектроскопия
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Муравьиные матки научились клонировать самцов другого вида для спаривания с дочерьми

    4 сентября, 15:46

  2. Астробиологи нашли замену воде на «непригодных» для жизни планетах

    4 сентября, 14:59

  3. Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

    4 сентября, 13:59

  4. Высокая конкуренция сделала школьников менее альтруистичными

    4 сентября, 13:07
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Элития Фортис
2 минуты назад
А потом Оптимус восстанет против Маска и его команды!

Tesla впервые показала робота Optimus нового поколения

Руслан Гусенов
23 минуты назад
Lumen, да хоть буддийским, лиш бы не еврейским, сионистским, сатанистским

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Mmnbvv Zcvbbn
35 минут назад
Руслан, 😁 А к кому эти башни имеют отношения, если не к ингушам стесняюсь спросить???

Археологи обнаружили в Ингушетии ранее неизвестную средневековую боевую башню

AndrevObkru
1 час назад
Что за странный перевод? "Как деликатные, так и более сложные задачи". В этом контексте я понимаю, что он должен как минимум уметь подтирать задницу

Tesla впервые показала робота Optimus нового поколения

Наталья Кузнецова
2 часа назад
И придёт судный день

Tesla впервые показала робота Optimus нового поколения

Алексей Лыков
3 часа назад
Женёк, он прав ! что кинулись? Жил площадь есть..? Одежду теплую купить!? . Было время жил и работал в Москве... купил там гараж и жил в нём, решил не

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Egor Nonameovskiy
4 часа назад
"Благосостояние влияет! Чем беднее тем меньше демография" Лишь-бы приплести Рашку) В той-же Японии уровень жизни повыше будет, да и средняя

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Doc Lid
4 часа назад
Очень интересное исследование! У меня есть математическая модель ΔU/SHE, которая описывает динамику сложных систем через структуру, хаос, энергию,

Нейробиологи впервые составили полную карту принятия решений в мозге мыши

Дмитрий Базилевич
4 часа назад
Когда эти твари уже нажрутся своей нефтью?!

Новый разлив нефти в Черном море засняли из космоса

Иван Колупаев
5 часов назад
Den4ik, так что не надо про высокие зарплаты в славных нулевых. Вот процент по ипотеке столь конским не был и вполне можно было найти кредит под 10% со

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Иван Колупаев
5 часов назад
Den4ik, на скромной должности в Газпроме можно было. Может в какой-нибудь еще госструктуре где деньги просто не знали куда девать. В банках на средних

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Den4ik
6 часов назад
По поводу России. В этом году пик поступающих в ВУЗы. А теперь отмотаем 18 лет назад. 2007-2008 год это годы наилучшего благосостояния населения России.

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

1 2
6 часов назад
2026-й? А на чём, оранжевая ракета разве изготовлена?

FoxNews: власти США планируют отправить первых астронавтов на Марс уже в 2030-ых

Lumen
6 часов назад
BBC, в Европе хотя бы один ребёнок в семье - уже неплохо. А население растёт из-за кучи арабов и мигрантов других стран. Кто-то считает это приколом, но

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Иван Колупаев
7 часов назад
Николай, кстати о баллистике. Вам встречалась фраза " ускорение столько-то метров в секунду" без упоминания за секунду или в квадрате? То есть когда

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Евгений Миронов
7 часов назад
Serghei, именно. Таким образом тираннозавр Рекс рассекающий на сигвее исторически выглядит менее абсурдно, чем атакующий его стегозавр. (У них разница

Инфографика: страны, где находили окаменелости динозавров 

Шурик Гаглоев
8 часов назад
Шурик, слово «Незамерзающий» ключевое ….какие же мы простые люди все таки Тупые 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ не надо верить инету в контексте -

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Шурик Гаглоев
8 часов назад
KSANDR,Читай базу: Байкал, в котором сосредоточено 20% мировых запасов незамерзающей пресной воды.

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Иван Факов
8 часов назад
Это суровые факты, Маня

Инфографика: сколько детей рождается каждый час в разных странах

Lorhen
8 часов назад
Алтын, как сказал интернет, Финляндия входит в число стран с высокой обеспеченностью пресной водой - около 19,35% от общих возобновляемых водных

Инфографика: страны с крупнейшими запасами пресной воды

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно