У пациентов в коме нашли признаки сознания
Искусственный интеллект обнаружил признаки «скрытого сознания» у пациентов в коме. В некоторых случаях, алгоритм смог сделать это на несколько дней раньше врачей.
Пациенты с тяжелыми черепно-мозговыми травмами могут выглядеть неподвижными и не реагировать на команды, но у них сохраняются очень слабые, почти незаметные, но осмысленные движения. Исследователи предположили, что после острой черепно-мозговой травмы едва заметные реакции появляются раньше, чем произвольные движения, которые врачи могут заметить.
Авторы исследования, опубликованного в Communications Medicine, создали инструмент на базе искусственного интеллекта, который они назвали SeeMe. Инструмент фиксировал малейшие движения лица, а затем анализировал, совпадают ли они с командой.
В исследовании приняли участие 16 здоровых добровольцев и 37 пациентов с острой черепно-мозговой травмой, которые находились в глубокой коме. С помощью SeeMe ученые измеряли движения лица в ответ на команды и сравнивали результаты с осмотром врачей.
SeeMe заметила открывание глаз у пациентов, находящихся в коме, в среднем на 4 дня раньше, чем это смогли сделать врачи. Система выявила реакцию у большего числа пациентов, нежели врачи. SeeMe зафиксировала открывание глаз у 30 из 36 пациентов, тогда как при клиническом осмотре заметили реакцию у 25 из 36 человек. У пациентов, которым эндотрахеальная трубка не скрывала рот, SeeMe обнаружила движения губ в 16 из 17 случаев.
Амплитуда и количество реакций, которые выявила SeeMe, соотносятся с состоянием пациента при выписке. С помощью классификатора исследователи установили, что открывание глаз в 81% случаев было конкретной реакцией на команду «открой глаза».
Исследователи пояснили, что у пациентов могут проявляться признаки «скрытого сознания» раньше, чем врачи могут это заметить. Системы, похожие на SeeMe, могут помочь врачам раньше выявлять скрытые признаки восстановления и принимать более точные решения о лечении.
Когда люди находятся в «скрытом сознании», они могут осознавать происходящее, но не могут двигаться и общаться. Впервые это состояние исследователи обнаружили в 2006 году. Женщину, не реагирующую на внешние стимулы, во время сканирования мозга попросили представить, как она выполняет определенные задачи. Оказалось, что у нее была активность мозга в тех же областях, что и у здоровых людей.
В 2024 году ученые выяснили, что каждый четвертый пациент, который кажется внешне невосприимчивым, обладает скрытым сознанием. Согласно исследованию 2022 года, опубликованному в журнале The Lancet Neurology, «скрытое сознание» — это наиболее важный благоприятный фактор, который помогает спрогнозировать восстановление пациента.
