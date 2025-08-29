Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сексуальные домогательства в Антарктиде посчитали проблемой для полетов на Луну и Марс

Пребывание в Антарктиде часто рассматривается как аналог изолированной, замкнутой среды обитания, где можно смоделировать социальные условия, похожей на те, что могут возникнуть во время полета на космическом корабле или при проживании на будущих базах на Луне или Марсе.

Художественное изображение марсианской базы / © SpaceX

Согласно данным Национального научного фонда США (NSF), более 40% участников нового опроса, охватившего 2760 человек, участвовавших в программах NSF в Антарктике в 2022–2024 годах, сообщили, что во время антарктических исследовательских экспедиций столкнулись с сексуальным насилием или сексуальными домогательствами.

Среди них более половины (59%) оказались женщины. Ответы распределились почти поровну между теми, кто находился в Антарктиде менее года (48%), и теми, кто работал там от одного до четырёх лет (52%).

Представитель NSF в ответ на запрос издания Space.com заявил, что опрос по итогам пребывания в Антарктиде не был предназначен в качестве аналогии к особенностям космических полетов, однако стоит заметить, что подобные инциденты могут возникать и в условиях лунных и марсианских аванпостов.