Олег Гончар
Олег Гончар
26 августа, 08:12
Рейтинг: +683
Посты: 2087

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Американский журналист и космический обозреватель Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на сообщение главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова о том, что перспективная двухступенчатая российская ракета среднего класса «Союз-5» совершит первый полет до конца этого года.

# космос
# ракеты
# Роскосмос
# Россия
# Союз-5
# США
Изображение ракеты «Союз-5» / © «Роскосмос»
Изображение ракеты «Союз-5» / © «Роскосмос»

По мнению Бергера, с точки зрения инноваций, ракета «Союз-5» ничем не выделяется. Ее разработка длилась десять лет, и она одноразовая, в отличие от многих новых ракет-носителей среднего класса, которые поступят в эксплуатацию в ближайшие несколько лет.

Бергер отметил, что ракета-носитель «Союз-5» представляет собой несколько увеличенную копию более старой ракеты «Зенит-2», произведенной на украинском заводе «Южмаш». Эта ракета средней грузоподъёмности дебютировала в 1980-х годах и совершила десятки полетов вплоть до 2010-х. Она стала последней крупной ракетой, разработанной еще в Советском Союзе.

Несмотря на то что «Союз-5» сможет выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) до 17 тонн полезной нагрузки, один из ключевых вопросов для российской космической программы заключается в том, сможет ли новая ракета стать коммерчески успешной и привлечь зарубежных клиентов.

Согласно последним данным, «Союз-5» сможет запускать полезную нагрузку по цене 300 тысяч рублей за один килограмм. Для сравнения: запуск одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту частично многоразовой ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX, обходится в 2939 долларов США, или чуть больше 230 тысяч рублей по текущему курсу.

Arthur Morosov
Arthur Morosov
5 минут назад
-
1
+
Что можем, то и делаем. Коммерческого успеха не будет - она дороже многоразовых вариантов, но должна быть гораздо дешевле Ангары, что уже хорошо
