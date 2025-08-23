Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Четыре жирафа вместо одного: таксономическая ревизия жирафов

Жираф — символ африканской саванны и самое высокое наземное животное на планете. Долгое время считалось, что все жирафы принадлежат к одному виду — жираф (Giraffa camelopardalis), который подразделяется на девять подвидов. Такое представление прочно закрепилось и в учебниках, и в научной литературе. Однако биологи давно спорили: настолько ли всё однозначно в эволюционной истории этих гигантов?

© CC BY-SA 2.0

Новое исследование, проведённое Группой специалистов по жирафам и окапи при Международном союзе охраны природы (МСОП), дало окончательный ответ: жирафы — это не один вид, а как минимум четыре. Это решение стало результатом многолетнего анализа генетических, морфологических и биогеографических данных и уже признано официальным.

Таксономия — наука о классификации живых организмов — не статична. Она развивается вместе с накоплением новых знаний. Для жирафов ключевой вопрос заключался в том, насколько глубоки различия между отдельными популяциями.

Учёные проанализировали ядерную и митохондриальную ДНК жирафов из разных регионов Африки. Выяснилось, что генетические различия между некоторыми популяциями настолько велики, что сопоставимы с различиями между признанными видами других млекопитающих. Более того, географические барьеры — крупные реки, рифтовые долины, засушливые зоны — на протяжении тысячелетий изолировали группы жирафов, способствуя формированию уникальных эволюционных линий.

Северный жираф / © CC BY-SA 2.0

Морфологические данные также сыграли важную роль: различия в строении черепа и форме костей подтвердили, что речь идёт не просто о географических вариациях, а о полноценных видах.

В результате пересмотра официально признаны четыре вида жирафов:

Северный жираф (Giraffa camelopardalis) с западноафриканским, кордофанским и нубийским подвидами.

Сетчатый жираф (Giraffa reticulata).

Масайский жираф (Giraffa tippelskirchi) с собственно масайским подвидом и жирафом Торникрофта.

Южный жираф (Giraffa giraffa) с южноафриканским и ангольским подвидами.

Сетчатый жираф / © CC BY-SA 2.0

На первый взгляд, подобная корректировка может показаться чисто академическим вопросом. Однако для практической охраны природы она имеет колоссальное значение. Если рассматривать жирафов как один вид, то их численность в Африке выглядит относительно устойчивой. Но если разделить на четыре, то окажется, что некоторые виды находятся под гораздо большей угрозой исчезновения, чем считалось ранее.

Например, численность сетчатого жирафа за последние десятилетия сократилась на десятки процентов, и он может оказаться в более высокой категории угрозы в Красном списке МСОП. Точно так же отдельные подвиды северного жирафа представлены всего несколькими тысячами особей.

Масайский жираф / © CC BY-SA 2.0

Таким образом, уточнённая классификация помогает точнее оценить состояние популяций и выработать адресные меры: где-то нужны усиленные охранные зоны, где-то — международное сотрудничество по сохранению миграционных путей.

Учёные подчёркивают: таксономия — это динамичная дисциплина. По мере появления новых данных классификация может пересматриваться снова. Но уже сегодня ясно, что жирафы — это не один «универсальный» вид, а целая группа, разнообразие которой столь же впечатляюще, как и их рост.

Южный жираф / © CC BY-SA 2.0

Публикация отчёта совпала с подготовкой к Мировому конгрессу по охране природы МСОП, который пройдёт в октябре 2025 года в Абу-Даби. На этом крупнейшем международном форуме будет определяться повестка охраны природы и устойчивого развития на десятилетия вперёд. И жирафы, без сомнения, станут одной из ключевых тем обсуждения.