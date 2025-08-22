  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
22 августа, 10:25
Рейтинг: +7
Посты: 27

Инфографика: ареал обитания больших панд в дикой природе

Гигантские панды обитают в шести горных регионах центрального Китая: Сычуани, на юге Ганьсу и Шэньси. 

Сообщество
# биология
# животные
# Китай
Ареал обитания больших панд в дикой природе / © IAMTHEEGGMAN Wikipedia
Ареал обитания больших панд в дикой природе / © IAMTHEEGGMAN Wikipedia

Большие панды, также известные как бамбуковый медведь, находились на грани исчезновения. В 2016 году их статус изменился с «исчезающего» на «уязвимый». Это значит, что нужно и дальше отслеживать их численность, а также сохранять среду обитания.

Панды — животные-одиночки. Они почти не взаимодействуют друг с другом, встречаясь лишь во время брачного сезона. Самки панды вынашивают детёныша пять месяцев. Если у самки рождается два медвежёнка, то более слабого детёныша она обычно бросает, так как малыш панды нуждается в постоянном внимании.

Большие панды питаются в основном бамбуком, тратя на его переваривание от 10 до 14 часов. За день они съедают от 12 до 38 килограммов бамбука.

Хищники не представляют серьёзной угрозы для больших панд. Благодаря своему обонянию, бамбуковый медведь избегает встречи с ними. Из-за больших размеров, а также острых клыков и когтей панды хищные звери предпочитают не атаковать их. 

На грани исчезновения панды оказались из-за людей. Нередко они становились жертвами охотников, а в ХХ веке в Китае массово вырубали бамбуковые леса, разрушая ареал обитания больших панд. 

Большие панды являются собственностью Китая, даже те, которые проживают в других странах. Зоопарки берут панд в аренду, а Китай использует этих животных в качестве инструмента дипломатии. В 2014 году, после исчезновения рейса 370 Malaysian Airlines напряжённость в отношениях между Китаем и Малайзией обострилась. Отправка двух панд в Малайзию рассматривалась как восстановление отношений между странами.

Сколько в мире проживает больших панд, сказать сложно. Их численность отслеживает Китай, но цифры вызывали сомнения у экспертов. Как рассказал на конференции Global Panda Partners 2024 глава Национального управления лесного хозяйства Китая Гуань Чжиоу, к ноябрю 2024 года дикая популяция панд выросла примерно до 1900 особей. По его словам, в неволе, по всему миру проживает 757 представителей этого вида.

Хотя большинство панд находятся в Китае, их можно увидеть в 26 зоопарках 20 стран. В России панды живут в Московском зоопарке — взрослые панды Жуи и Диндин, а также их дочь Катюша, родившаяся в августе 2023 года. Катюша отправится в Китай в 2027 году, когда ей исполнится 4 года.

