Инфографика: ареал обитания больших панд в дикой природе
Гигантские панды обитают в шести горных регионах центрального Китая: Сычуани, на юге Ганьсу и Шэньси.
Большие панды, также известные как бамбуковый медведь, находились на грани исчезновения. В 2016 году их статус изменился с «исчезающего» на «уязвимый». Это значит, что нужно и дальше отслеживать их численность, а также сохранять среду обитания.
Панды — животные-одиночки. Они почти не взаимодействуют друг с другом, встречаясь лишь во время брачного сезона. Самки панды вынашивают детёныша пять месяцев. Если у самки рождается два медвежёнка, то более слабого детёныша она обычно бросает, так как малыш панды нуждается в постоянном внимании.
Большие панды питаются в основном бамбуком, тратя на его переваривание от 10 до 14 часов. За день они съедают от 12 до 38 килограммов бамбука.
Хищники не представляют серьёзной угрозы для больших панд. Благодаря своему обонянию, бамбуковый медведь избегает встречи с ними. Из-за больших размеров, а также острых клыков и когтей панды хищные звери предпочитают не атаковать их.
На грани исчезновения панды оказались из-за людей. Нередко они становились жертвами охотников, а в ХХ веке в Китае массово вырубали бамбуковые леса, разрушая ареал обитания больших панд.
Большие панды являются собственностью Китая, даже те, которые проживают в других странах. Зоопарки берут панд в аренду, а Китай использует этих животных в качестве инструмента дипломатии. В 2014 году, после исчезновения рейса 370 Malaysian Airlines напряжённость в отношениях между Китаем и Малайзией обострилась. Отправка двух панд в Малайзию рассматривалась как восстановление отношений между странами.
Сколько в мире проживает больших панд, сказать сложно. Их численность отслеживает Китай, но цифры вызывали сомнения у экспертов. Как рассказал на конференции Global Panda Partners 2024 глава Национального управления лесного хозяйства Китая Гуань Чжиоу, к ноябрю 2024 года дикая популяция панд выросла примерно до 1900 особей. По его словам, в неволе, по всему миру проживает 757 представителей этого вида.
Хотя большинство панд находятся в Китае, их можно увидеть в 26 зоопарках 20 стран. В России панды живут в Московском зоопарке — взрослые панды Жуи и Диндин, а также их дочь Катюша, родившаяся в августе 2023 года. Катюша отправится в Китай в 2027 году, когда ей исполнится 4 года.
В исследовании с участием более 8000 человек из США и семи азиатских стран ученые оценили, как стремление к политической онлайн-активности коррелирует с когнитивными способностями, выраженностью психопатических и нарциссических черт, а также страхом пропустить что-то важное.
Биотехнологи из Ноттингемского университета (Великобритания) воспроизвели процесс естественной ферментации какао-бобов в лаборатории, чтобы проверить, можно ли улучшить вкус готового продукта «вручную». Оказалось, что правильно подобранная колония микроорганизмов может внести свои нотки и определить качество будущего шоколада.
Рекордный по энергии нейтрино, пойманный на дне Средиземного моря, прилетел из-за пределов Галактики
В феврале 2023 года телескоп KM3NeT засек «аварию» нейтрино. Мириады нейтрино постоянно пролетают через нас, но этой конкретной частице «посчастливилось» наткнуться на атом. Ученым повезло: это оказалось нейтрино рекордно высокой энергии. Откуда оно взялось?
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
