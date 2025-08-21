Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новая Tesla прошла тест на устойчивость на рекордной скорости

Новый электрический кроссовер Tesla Model YL поразил блогеров своей управляемостью. Не успела еще шестиместная версия Model Y попасть в руки значительного числа автовладельцев, как китайские блогеры уже устроили новому электромобилю испытание на устойчивость во время экстремальных маневров, которое называется «лосиный тест».

Новая Tesla прошла тест на устойчивость на рекордной скорости / © 极客阿来GeekLaii / YouTube

Этот тест проверяет, как машина, нагруженная до своей номинальной грузоподъёмности, ведет себя при резком объезде внезапно возникшего препятствия. Проводится он следующим образом: водитель на размеченном конусами полигоне бросает машину сначала влево, затем вправо. Если машина выдержала испытание, заезд повторяют на большей скорости — до тех пор, пока транспортное средство не собьет конусы.

© 极客阿来GeekLaii

Редкий автомобиль или электромобиль проходит этот тест на скорости выше 70 километров в час. Рекорд для Tesla Model Y составляет 83 километра в час, а новая Model YL сумела выдержать «лосиный тест» на скорости 120 километров в час.