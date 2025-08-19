Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сэм Альтман раскрыл подробности о работе GPT-6

Сэм Альтман / © Shutterstock

В эфире передачи Money Movers на телеканале CNBC Альтман пояснил, что подобная функция уже есть в ChatGPT, но новая модель будет глубже изучать пользователя и подстраиваться под него.

Вместе с психологами компания планирует сделать искусственный интеллект, который сможет оценивать чувства людей и отслеживать их состояние в течение времени. По мнению Альтмана, пользователи ждут, что искусственный будет помнить и понимать их.

На старте GPT-6 будет общаться нейтрально, а люди сами смогут настроить модель под себя. Повлиять можно будет на политические предпочтения, к примеру, сделав чат консерватором.

Также OpenAI планирует работать над конфиденциальностью. Искусственный интеллект получает всё больше информации о пользователе, что увеличивает потенциальный вред в случае её утечки. В будущем в ChatGPT могут добавить шифрование, но компания пока не знает, когда это реализует.